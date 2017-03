Mở đèn đường lâu hơn khi trời nhiều mây, mưa lớn

Theo chỉ đạo của ông Khôi, các sở ngành, quận huyện liên quan cần rút kinh nghiệm khi được giao nhiệm vụ về việc đảm bảo công tác tiêu thoát nước đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi có mưa bão, úng ngập xảy ra.



Qua trận mưa lớn diễn ra trong thời gian ngắn ngày 14-6 cho thấy tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn các quận đã nảy sinh những bất cập, thiếu lực lượng tham gia hướng dẫn, phân luồng làm giao thông bị rối loạn tại các điểm, tuyến đường bị ngập nước.



Để khắc phục tình trạng trên, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông vận tải Hà Nội chỉ đạo Thanh tra giao thông vận tải, Công an TP chỉ đạo Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt phối hợp với Công ty Thoát nước Hà Nội có phương án cụ thể về bố trí, huy động kịp thời lực lượng để hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các điểm có nguy cơ úng ngập ngay khi mưa lớn xảy ra.



Trong thực hiện phải chú ý đến việc bố trí, huy động đủ lực lượng tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các nút giao, tuyến đường thường xuyên bị úng ngập khi xảy ra mưa lớn trong các giờ cao điểm: 6g-9g và 16g-19g mỗi ngày.



Ngoài ra, UBND TP yêu cầu UBND các quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoàng Mai phối hợp với Công ty Thoát nước Hà Nội xác định các điểm, khu vực thường xuyên bị úng ngập khi có mưa lớn để chỉ đạo các phường có liên quan huy động lực lượng tự quản, dân phòng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải thực hiện việc phân luồng, hướng dẫn xe cộ tham gia giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người đi đường.



Theo XUÂN LONG (TTO)