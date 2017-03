Mở đường đụng... xe tăng

UBND tỉnh Bình Dương vừa mở rộng, nâng cấp đường ĐT744 chạy xuyên qua địa phận xã Phú An, huyện Bến Cát, Bình Dương. Vô tình hành lang của con đường do cấp tỉnh quản lý này đụng ngay vị trí chiếc xe tăng, một di tích lịch sử. Chiếc xe tăng buộc phải “nhượng sân” cho con đường mới trong sự nuối tiếc của nhiều người.









Ghi nhận của chúng tôi hiện nay đường ĐT744 đã sắp hoàn thành, trong khi đó chiếc xe tăng của địch bị quân ta đánh cháy năm 1974 vẫn nằm chơ vơ trên hành lang đường. Bên cạnh chiếc xe tăng này là tấm bia khẳng định đây là một di tích lịch sử.Tấm bia cho biết giữa tháng 5-1974, dân quân du kích địa phương phối hợp với Sư đoàn 9 bộ đội chủ lực của ta đã bắn cháy nhiều xe tăng, bắn rơi 3 máy bay của địch tại đây. Chiếc xe tăng này là chiếc duy nhất của địch nằm lại ngay đúng vị trí nó bị quân ta đánh cháy năm nào.Ông Võ Phi Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú An, cho biết: Đây là niềm tự hào của người dân địa phương. Vì vậy mặc dù Bảo tàng tỉnh Bình Dương từng đề nghị đưa xe tăng trên về bảo tàng tỉnh trưng bày song người dân và chính quyền địa phương đều muốn giữ lại chiếc xe tăng ở vị trí lịch sử này.Theo UBND xã Phú An, do vị trí gần làng tre Phú An (công trình vừa đạt giải thưởng Xích Đạo của tổ chức Liên Hiệp Quốc vào tháng 8- PV) nên rất nhiều khách du lịch nước ngoài sau khi thăm làng tre xong đã đến bên chiếc di tích xe tăng chụp hình lưu niệm.Do vị trí của xe tăng hiện nay gần ngã ba nên nhiều người dân cho rằng chủ đầu tư của con đường (Sở GTVT tỉnh Bình Dương) nên làm một vòng xoay ngay chỗ xe tăng để vừa không phải di dời xe tăng vừa góp phần tôn vinh di tích này.Tuy nhiên, theo ông Võ Phi Khanh, làm vòng xoay ngay vị trí xe tăng là không hợp lý, sẽ ảnh hưởng đến giao thông.Bà Nguyễn Thị Ngân, Phó Chủ tịch UBND xã Phú An, cho biết vừa thương lượng với một hộ dân gần vị trí xe tăng để dời chiếc xe tăng vào khu đất vườn của hộ dân này. Tuy nhiên, theo bà Ngân, việc di dời khối sắt thép này phải có đơn vị chuyên môn làm.Theo ghi nhận của chúng tôi, chiếc xe tăng hiện nay mặc dù vẫn giương nòng pháo lên trời cao nhưng bánh xích đã bị đứt tuột.Ông Võ Phi Khanh cũng thừa nhận lúc trước chiếc xe này còn giữ màu sơn khá đẹp nhưng thời gian cùng mưa nắng và do tác động của con người đã làm xe ngày càng hư hại. Vì vậy vấn đề đặt ra không chỉ là nên cẩn trọng khi di dời mà cần quan tâm hơn nữa đến công tác bảo quản di vật này.