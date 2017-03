Mở lại phiên tòa xử năm công an đánh chết người

Phiên tòa này đã bị hoãn vào ngày 10-3 do vắng đến 19 trong tổng số 23 nhân chứng được triệu tập, trong đó hầu hết là cán bộ Công an tỉnh Phú Yên, Công an TP Tuy Hòa.





Vợ con và người thân anh Ngô Thanh Kiều tại phiên tòa ngày 10-3. Ảnh: TẤN LỘC

Năm cán bộ công an bị truy tố tội dùng nhục hình gồm Nguyễn Minh Quyền (thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45, Công an tỉnh Phú Yên), Nguyễn Tấn Quang (thiếu tá) Phạm Ngọc Mẫn (thượng úy), Đỗ Như Huy (trung úy), Nguyễn Thân Thảo Thành (thiếu úy, đều là cán bộ Công an TP Tuy Hòa). Cáo trạng xác định: Ngày 13-5-2012, trong quá trình xét hỏi, năm công an trên đã dùng nhục hình, đánh chết anh Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên), nghi can của một vụ trộm.

Tại phiên tòa trước đây, ngoài đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm các nhân chứng, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành còn đề nghị tòa triệu tập thêm một nhân chứng mới tên Phương, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45, Công an tỉnh Phú Yên). Đại diện gia đình bị hại đề nghị thay đổi chủ tọa phiên tòa với lý do cho rằng thẩm phán Lý Thơ Hiền, chủ tọa phiên tòa, đã nhiều lần gây khó khăn cho luật sư bên bị hại. LS Võ An Đôn (Đoàn Luật sư Phú Yên), người bào bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên bị hại, cũng đề nghị thay đổi chủ tọa phiên tòa do nhiều lần bị thẩm phán này gây khó khăn trong việc tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ. Ngoài ra, trong quyết định đưa vụ án ra xét xử không có tên luật sư bên bị hại. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa Lý Thơ Hiền cho rằng yêu cầu của LS Võ An Đôn là không có căn cứ nên tòa bác yêu cầu.

TẤN LỘC