Mở lớp mầm non cho con các sếp

Trường mầm non Hoa Sen được “bổ sung” 90 cháu là con cháu các sếp - Ảnh: Thành An

Nhiều phụ huynh kêu trời vì không thể xin cho con vào học trong khi các trường vẫn mở rộng cửa đối với “một bộ phận” học sinh.

Chỉ nhận trẻ sinh trước tháng 8

Chị Nguyễn Thị H. ở khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, TP Vinh phản ảnh con chị sinh tháng 10-2011, năm học 2013-2014 chị đến Trường mầm non Hưng Dũng 1 nộp hồ sơ nhập học cho con. Tuy nhiên con chị đã bị từ chối nhập học với lý do trường này chỉ nhận trẻ sinh từ tháng 1 đến tháng 8.

Năm nay, chị H. quay lại trường tiếp tục xin cho con nhập học và lại bị từ chối. Lý do năm nay nhà trường không nhận trẻ 3 tuổi. Vậy là khi con chị H. 2 tuổi thì do sinh “nhầm” tháng nên không được nhập học, năm nay con chị lên 3 thì nhà trường lại không tuyển sinh nhóm tuổi này. Chị H. than thở: “Chỉ vì con tôi không sinh đúng tháng như quy định của nhà trường mà không được học. Năm ngoái vẫn có các cháu sinh tháng 9, tháng 11 được nhập học đó thôi”.

"Chúng tôi biết rõ việc này nhưng không thể ngăn nổi vì các cháu đó là con em người thân của các sếp. Nhận số trẻ này, nhà trường đã phải mang tiếng tuyển sinh “chui”" Bà Lê Thị Hường (trưởng Phòng giáo dục mầm non Sở GD-ĐT Nghệ An)

Cô Nguyễn Thị Vân Anh - hiệu trưởng Trường mầm non Hưng Dũng 1 - thừa nhận việc nhà trường tuyển sinh theo tháng sinh của trẻ. Lý do là trẻ trong độ tuổi thì đông mà chỉ tiêu được giao lại ít. Như năm nay trường chỉ được giao tuyển 50 cháu thuộc nhóm nhà trẻ, còn nữa là ưu tiên cho phổ cập nhóm 5 tuổi.

Sức ép từ trên xuống!

Năm học 2013-2014, với lý do thiếu phòng học, Trường mầm non Hoa Sen thông báo không tuyển sinh. Phụ huynh được giải thích như vậy thì vui vẻ ra về mà không một lời trách cứ nhà trường. Thế nhưng đến cuối năm học, người ta đã phát hiện 90 cháu được “lặng lẽ” vào trường. Theo lời cô hiệu trưởng, đó toàn là con cháu của các “cụ” gửi.

Cô giáo Nguyễn Thị Nhân, hiệu trưởng nhà trường, phân bua: “Năm học 2013-2014 vì thiếu thốn về cơ sở vật chất nên chúng tôi thông báo không tuyển sinh. Chúng tôi đã có tờ trình gửi Sở GD-ĐT báo cáo về việc này. Sở cũng đồng ý cho phép trường không tuyển sinh. Thế nhưng do sức ép của các ban ngành từ trên xuống nên nhà trường buộc phải nhận bổ sung 90 cháu. Khi sở yêu cầu bổ sung có nói rõ các cháu này là con đẻ, cháu nội, cháu ngoại của cán bộ Sở GD-ĐT”.

Trong số 90 cháu bổ sung có đến 75 cháu được cấp trên gửi, chỉ có 15 cháu là con cháu của các cô trong trường. Do được bổ sung như vậy nên các cô chấp nhận “gánh” thêm các cháu. Nghĩa là trước đây cứ hai cô phụ trách 30 cháu, nay hai cô phải phụ trách 35 cháu mà vẫn đảm bảo chất lượng dạy học. “Các cô tự nguyện gánh thêm số cháu nên chúng tôi mới đồng ý nhận bổ sung” - cô Nhân lý giải thêm. Tuy nhiên, cô Nhân cũng thừa nhận việc bổ sung số cháu này là do sức ép từ trên xuống rất lớn.

Không riêng Trường mầm non Hưng Dũng mà rất nhiều trường trên địa bàn TP Vinh cũng đã ban hành kiểu tuyển sinh chỉ nhận trẻ sinh trong một số tháng nhất định, thậm chí như Trường mầm non Hoa Sen chỉ nhận trẻ sinh từ tháng 1 đến tháng 4.

Theo THÀNH AN (TTO)