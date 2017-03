Mở nhiều tuyến đường đi bộ

Đã có nhiều đề xuất về phố đi bộ



Năm 2003, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề xuất xây dựng phố đi bộ trên đường Đồng Khởi, đoạn từ Nhà hát TP đến bến Bạch Đằng. Sau đó, UBND TP giao cho UBND quận 1 làm chủ đầu tư dự án phố đi bộ Đồng Khởi dài 930m với điểm đầu cắt đường Nguyễn Du, điểm cuối cắt đường Tôn Đức Thắng. Tuy nhiên, đến nay dự án này đang giậm chân tại chỗ. Năm 2007, một công ty đề xuất làm phố đi bộ trên đường Nguyễn Huệ và đến nay dự án này vẫn chưa được thực hiện.Mới đây, trong đồ án quy hoạch khu trung tâm TP, Công ty Nikken Sekkei (Nhật Bản) đề xuất năm tuyến phố đi bộ trong trung tâm TP là đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Phó Đức Chính và một phần đường Huỳnh Thúc Kháng. Đồ án quy hoạch này đang chờ được UBND TP thông qua.



TS Nguyễn Minh Hòa (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM): Khó khả thi



Ý tưởng trên, theo tôi, rất khó đưa vào áp dụng trên thực tế và nếu có áp dụng cũng khó thành công. Lý do là các khu vực đưa ra nghiên cứu có mật độ dân số rất cao, nếu hạn chế lưu thông sẽ lập tức gây xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của những người dân sống trong khu vực cũng như xe cộ đi qua khu vực này. Chưa kể việc hình thành các khu phố đi bộ xen giữa các khu dân cư, vừa buôn bán vừa ở sẽ rất lộn xộn. Rồi những sinh hoạt riêng của từng gia đình sẽ diễn ra thế nào giữa khu phố đi bộ? Ở các nước không ai cho xe cộ lưu thông vào khu vực đi bộ.



KTS Lê Văn Năm (Hội Kiến trúc sư TP.HCM): Ý tưởng tốt nhưng phải bàn thêm



Tôi cho rằng ý tưởng về tổ chức không gian cảnh quan các tuyến phố đi bộ ở trung tâm TP là một ý tưởng tốt, Tây Ban Nha hỗ trợ kinh phí để TP làm, Công ty IDOM sẽ làm tư vấn. Tuy nhiên, ý tưởng trên có thành hiện thực không, có phù hợp với TP.HCM không là một bài toán mà TP phải tính toán rất kỹ. Nếu thực hiện, còn phải bàn bạc lại nhiều, phải đề ra thật chi tiết các bước thực hiện và thăm dò phản ứng của xã hội, cụ thể là của người dân đối với ý tưởng này. P.P.H. - D.N.HÀ ghi



Hội An: phố đi bộ hấp dẫn du khách



Tại đô thị cổ Hội An, loại hình phố đi bộ được đưa vào thực hiện từ năm 2004. Các tuyến phố đi bộ đều nằm trong khu vực I của phố cổ. Hiện nay, ngoại trừ hai ngày thứ năm và chủ nhật không thực hiện, còn lại năm ngày khác trong tuần đều áp dụng phố dành cho người đi bộ và xe xích lô; các loại xe có tiếng động cơ, kể cả xe đạp điện cũng không được phép sử dụng. Riêng bảy đêm trong tuần đều thực hiện “phố đi bộ”. Tuy nhiên chính quyền Hội An cũng dành những “khoảng trống” trong ngày để phù hợp với sinh hoạt của người dân phố cổ. Việc thực hiện phố đi bộ đã giúp Hội An càng trở nên thơ mộng, hấp dẫn du khách. Năm 2012, Hội An sẽ nâng thêm một ngày phố đi bộ để tiếp tục tạo hấp dẫn cho du khách.



Hà Nội: thêm 6 tuyến phố đi bộ



Chiều 14-11, ông Lâm Quốc Hùng, phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cho biết thực hiện chủ trương mở rộng không gian phố đi bộ, UBND quận đã đề xuất TP cho tiếp tục tổ chức phố đi bộ tại sáu tuyến mới gồm phố Hàng Buồm, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây, Đào Duy Từ và Tạ Hiện.Theo ông Đỗ Xuân Thủy - tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồng Xuân, điểm chung giữa việc mở rộng không gian đi bộ tại sáu tuyến mới lần này và hai tuyến phố đi bộ Hàng Đào, Đồng Xuân được tổ chức từ tám năm trước là thời gian tổ chức vẫn chỉ giới hạn vào ba buổi tối cuối tuần, nhưng cách thức tổ chức có nhiều điểm mới.Cũng theo ông Thủy, để đảm bảo đúng nghĩa có không gian đi bộ, trong ba tối cuối tuần sẽ phải cấm tất cả các phương tiện tại các tuyến phố tổ chức phố đi bộ.



Huế: đường đi bộ để tập thể dục



Ở Huế, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu nằm ven sông Hương đoạn cầu Trường Tiền, được xem là vị trí “vàng” ở trung tâm TP Huế. Hình thành từ tháng 5-2004 do UBND TP Huế khởi xướng, tuyến phố đặc biệt này gần như chỉ được sử dụng cho các hoạt động hè phố trong những dịp festival Huế hằng năm. Còn ngày thường, người ta không gọi là phố đi bộ, mà gọi là “phố cấm xe” theo những biển cấm và những xích chắn ở các lối đi vào. Ban ngày tuyến phố không hề có một dịch vụ gì, vắng ngắt và buồn bã, gần như chỉ dành cho một số người dân tập thể dục và thi thoảng mới lác đác một vài du khách. Vào ban đêm cũng có một số hoạt động, nhưng tất cả đều tự phát.



