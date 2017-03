Mở rộng điều tra nhiều xưởng gỗ ở Gia Lai

Trong hai ngày 6 và 7-10, nhiều cán bộ của Tổng cục An ninh II (Bộ Công an), Công an tỉnh Gia Lai và Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) bất ngờ kiểm tra các xưởng gỗ lớn ở Gia Lai. Trong số các xưởng gỗ bị kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xưởng gỗ tại làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ của Công ty Bảo Hoàng (trụ sở phường Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai) có hàng trăm mét khối gỗ quý không rõ nguồn gốc. Công ty Bảo Hoàng nổi tiếng về mua bán gỗ tại Gia Lai và khu vực Tây Nguyên, sản phẩm tiêu thụ khắp cả nước. Ngoài ra, lực lượng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan còn phong tỏa một số xưởng gỗ khác tại Gia Lai.

Theo nguồn tin của PV, từ ngày 30-9, các trinh sát của Bộ Công an và cán bộ Cục Kiểm lâm cùng Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành tổng kiểm tra hàng chục xưởng gỗ lớn trên địa bàn huyện Đức Cơ và Chư Prông để làm rõ có hay không hành vi buôn lậu gỗ.

Chiều 8-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về việc liệu có cán bộ của tỉnh làm ngơ cho các xưởng gỗ có dấu hiệu vi phạm, một lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu UBND tỉnh, công an tỉnh báo cáo về các xưởng gỗ trên. Trước đây tỉnh cũng đã nhiều lần xử lý các xưởng gỗ vi phạm. Quan điểm của Tỉnh ủy là nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì sẽ kiên quyết xử lý các đơn vị, cá nhân liên quan”.

NGUYỄN ĐỨC