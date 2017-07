Mở rộng khu vực tìm kiếm 4 thuyền viên tàu VTB26

Hiện cơ quan chức năng và người thân đã xác định được thi thể vớt lên trên vùng biển Cửa Lò là thuyền viên Lê Đắc Tài (thợ máy AB, quê Thanh Hóa). Người thân đã đưa thi thể anh Tài về quê nhà để tổ chức lễ an táng.



Một phần con tàu VTB26 nổi lên trên biển Cửa Lò.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay vẫn còn bốn thuyền viên mất tích gồm các anh: Nguyễn Văn Xuân (Đại phó, quê quán Thanh Hóa), Nguyễn Văn Chiêu (Sĩ quan boong, quê Hải Phòng), Nguyễn Văn Dương (Sĩ quan máy, quê Hải Phòng), Nguyễn Hải Quyết (thủy thủ OS, quê Hải Phòng).



Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang huy động 18 con tàu chuyên dụng và nhiều tàu cá ngư dân tổ chức mở rộng khu vực tìm kiếm bốn thuyền viên trên vùng biển Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Hai đội thợ lặn đã được huy động ra hiện trường và một phần con tàu VTB26 đã nổi lên. Nhưng do tàu nằm giữa dòng chảy của nước trong sông Lam đổ ra, sóng cuộn xoáy xung quanh tàu, nước đục nên đội lặn chưa thể thực hiện lặn tìm kiếm phía trong thân tàu.

Một số người thân có đặt câu hỏi: Trước khi bão số 2 đổ bộ vào, tại sao không trung chuyển, đưa các thuyền viên vào bờ tránh bão, đề phòng tàu lật?

Trả lời báo chí, ông Vương Bình Minh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nghệ An, cho rằng: "Trên tàu mỗi người đều có một nhiệm vụ từ thuyền trưởng, sĩ quan tàu, máy trưởng, thợ máy. Thuyền trưởng phải là người đánh giá được hướng di chuyển của bão và đưa ra phương án neo đậu, tránh trú bão và cho người vào bờ hay không để đảm bảo an toàn...".



Tàu tìm kiếm cứu nạn đang tìm kiếm quanh đảo Ngư.

Như đã đưa tin, khoảng 2 giờ sáng 17-7, bão số 2 đánh chìm tàu VTB 26 chở 4.700 tấn than trên đường từ Quảng Ninh đi Cửa Lò, đang neo đậu gần đảo Ngư, cách bờ khoảng 4 km. Lúc tàu bị chìm trên biển có 13 người. Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và phía chủ tàu đang tích cực tìm kiếm thuyền viên mất tích, chưa đưa ra phương án trục vớt tàu và than trên tàu.