Mở rộng quốc lộ 1 ở phía tây, thêm trạm thu phí

Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP, vừa yêu cầu như trên. Ngoài ra, ông Tín cũng chấp thuận bổ sung dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An vào dự án BOT cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 đoạn An Sương - An Lạc (do IDICO đầu tư theo hình thức BOT).

Đoạn quốc lộ trên dài khoảng 9,7 km, dự kiến sẽ được mở rộng lên 35 m. Tổng vốn đầu tư khoảng 1.450 tỉ đồng (trong đó chi phí xây dựng là 320 tỉ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 880 tỉ đồng…), do IDICO đảm trách. Theo tính toán, nếu việc giải phóng mặt bằng đúng kế hoạch thì đầu năm 2018 sẽ hoàn thành việc mở rộng đoạn quốc lộ này. Ông Tín cũng chấp thuận cho IDICO thu phí tại Trạm An Sương - An Lạc hiện hữu và thêm một trạm thu phí phụ trên quốc lộ 1 (đoạn từ nút giao thông Bình Thuận đến ranh tỉnh Long An) để hoàn vốn đầu tư. Thời gian thu phí dự kiến kéo dài đến năm 2034 và vào các năm 2020, 2025 và 2030 sẽ tăng giá vé.

G.NGHĨA