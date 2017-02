Mỗi đời bộ trưởng lại thay đổi số lượng, tên gọi Vụ

Góp ý tại hội thảo, ông Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho rằng hiện nay tên gọi và số lượng cấp vụ thay đổi khá tuỳ tiện qua mỗi đời bộ trưởng. Ông Sơn nhận định các quy định liên quan của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấp vụ “khá định tính, mềm dẻo” do đó dẫn đến việc áp dụng tuỳ tiện.

“Mỗi nhiệm kỳ, mỗi đời bộ trưởng lại có một sự thay đổi về số lượng, tên gọi các vụ. Sự thay đổi này chủ yếu theo hướng tăng thêm, chia nhỏ chức năng. Cá biệt có lãnh đạo quan niệm rằng bộ có nhiều đầu mối, nhiều đơn vị cấp dưới mới oai, mới thể hiện vị thế của bộ ngành mình”, ông Sơn nói.

Liên quan đến tình trạng “bộ máy phình to, biên chế tăng nhanh”, ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ so sánh trong khi Quốc hội, Chính phủ thực hiện giảm bớt số lượng các bộ thì tổ chức bên trong các bộ lại phình ra. Trong khi đó, bộ máy Chính phủ còn ôm đồm nhiều việc, phương thức điều hành còn cũ, vẫn điều hành trực tiếp làm cho chính quyền địa phương ỷ lại chờ Trung ương chỉ đạo, do đó còn giữ bộ máy lớn.

Theo ông Phúc, nguyên nhân của tình trạng này là do các bộ, ngành địa phương vẫn mang nặng tư tưởng bao cấp, xin- cho, không tách bạch giữa quản lý nhà nước với sản xuất kinh doanh…

“Thực tế các bộ còn dành bộ máy khá lớn để thực hiện quyền sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực. Như thế thì khó tinh giản được bộ máy Chính phủ theo yêu cầu cải cách”, ông Phúc nói.