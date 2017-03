Môi giới hối lộ, lãnh sáu năm tù

Tối 5-12-2012, Công an phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) kiểm tra hành chính một căn nhà cho thuê ở quốc lộ 13, thu giữ ba chiếc xe không có giấy tờ. Hôm sau, một người không rõ lai lịch tìm gặp Nhiên nhờ “chạy” lấy lại ba chiếc xe. Nhiên móc nối với Nguyễn Thọ Pháp, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hồng Lĩnh… để gặp một cán bộ Công an phường Hiệp Bình Phước. Khi gặp, nhóm của Nhiên thỏa thuận chi 40 triệu đồng để “giải cứu” ba chiếc xe trên. Sau đó, nhóm Nhiên nói người muốn nhờ lấy xe đưa 80 triệu đồng. Ngày 7-12-2012, nhóm Nhiên nhận được 80 triệu đồng. Sau đó, các bị cáo hẹn cán bộ công an phường đưa tiền thì bị từ chối và bị bắt cùng tang vật.

Xử sơ thẩm, TAND quận Thủ Đức đã phạt Nhiên, Pháp, Hùng mỗi người sáu năm tù, Lĩnh ba năm tù về tội môi giới hối lộ. Sau phiên xử, chỉ có Nhiên kháng cáo xin giảm án.

ÁI MINH