Mỗi năm có hàng ngàn người chết yểu liên quan đến nhiệt điện than

Đây là thông tin được công bố tại Hội thảo "Than và Nhiệt điện than: Những điều chưa biết” do Trung Tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 29-9.

Bà Ngụy Thị Khanh - Giám đốc GreenID cho biết hiện cả nước có 19 nhà máy nhiệt điện than được vận hành, trong đó 2/3 nhà máy sử dụng nguồn than Quảng Ninh. Nếu thực hiện đúng kế hoạch sơ đồ điện VII, trong thời gian tới ngành điện sẽ có thêm 50 nhà máy nhiệt điện được xây dựng.

Tuy nhiên, điều mà bà Khanh lo ngại là ngành than không chỉ tăng khai thác mà còn phải nhập khẩu một lượng than lớn từ nước ngoài, trong đó dự kiến nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc.

Cùng với việc nhập khẩu than, ngành than cũng nhập khẩu công nghệ lạc hậu của Trung Quốc khi các chủ đầu tư từ nước này trúng thầu nhiều dự án nhiệt điện tại Việt Nam. Theo nghiên cứu, công nghệ khai thác than lạc hậu áp dụng tại các dự án đã và đang gây tác hại đến sức khỏe con người cũng như ảnh hưởng đến môi trường. Từ đó, Việt Nam sẽ phải chi thêm các khoản chi phí chống ô nhiễm môi trường, nguồn nước hay chi phí y tế.

Ông Lauri Myllyvirta, chuyên gia nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Havard, cho biết năm 2010, tại Trung Quốc, số người chết yểu liên quan đến nhiệt điện than lên tới 1.230.000 người, châu Âu là 240.000 người. Riêng đối với Việt Nam, ô nhiễm không khí chính là lý do tăng nguy cơ tử vong.

"Người dân chịu gánh nặng bệnh đột quỵ, bệnh tim do thiếu máu cục bộ, ung thư gan, ung thư phổi, xơ gan, ung thư dạ dày. Đặc biệt, số lượng trẻ em bị viêm đường hô hấp dưới do sự phơi nhiễm PM2.5 ngày càng tăng lên do nhiệt điện than gây ra" - vị này thông tin.