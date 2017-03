Món nợ với chín oan hồn

Khoảng 2 giờ sáng một ngày đầu tháng 1/1976, khi gom rác ở bãi rác công cộng tại thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, nữ công nhân vệ sinh hốt hoảng khi phát hiện một xác chết cháy. Tin dữ được báo về Công an huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát Trị an (gồm lực lượng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát quản lý hành chính). Trưởng phòng Lê Văn Thiện (Tám Vỹ, sau này là Phó giám đốc Công an thành phố) chỉ đạo đại úy Đội trưởng Chấp pháp Võ Tấn Thành (Hai Thành) cùng các trinh sát mở cuộc điều tra. Khó khăn là thi thể nạn nhân bị cháy thành than nên không thể xác định được nhân dạng để truy tìm tung tích.

Trong khi công tác nắm tình hình về những người mất tích không đem lại kết quả thì ngày 8/3, một vụ chết cháy nữa được phát hiện tại bãi rác trên Xa lộ Hà Nội, huyện Thủ Đức (nay là quận Thủ Đức). Thi thể cũng bị cháy gần như hoàn toàn, chỉ còn các xương tay chân, nạn nhân là nữ cao khoảng 1m55. Một lần nữa không làm rõ được tung tích nạn nhân nên việc điều tra vô cùng khó khăn.

Ông Thái Doãn Mẫn kể lại hành trình phá vụ án gây chấn động TP HCM 38 năm về trước.

Một tuần sau, các công nhân vệ sinh lại phát hiện thi thể nạn nhân tại đống rác trên đường Điện Biên Phủ (quận 3) lúc 2h. Trưởng phòng Lê Văn Thiện báo cáo vụ án cho đại tá Thái Doãn Mẫn (Phó giám đốc Công an TP HCM, phụ trách khối cảnh sát và thường trực Ban giám đốc). Lần này, thi thể nạn nhân cũng bị cháy hoàn toàn. Một mảnh vải quần lót màu vàng chưa cháy hết được thu giữ.

Với suy nghĩ chỉ có lấy được dấu vân tay người chết mới truy tìm được tung tích nạn nhân, 5h sáng đại tá Mẫn đến nhà ông Dương Quang Trung (Giám đốc Sở Y tế thành phố) trao đổi tình hình. Ông Trung hướng dẫn rải thuốc lên để giữ nguyên trạng than bàn tay thì có thể lấy được dấu vân tay. Ngay sau đó, ông Mẫn cho cán bộ kỹ thuật hình sự sang nhận thuốc đem về. Đúng như ông Dương Quang Trung đã hướng dẫn, sau khi rải thuốc lên, bộ phận kỹ thuật hình sự đã lấy được dấu vân tay của nạn nhân.

Sau 3 ngày tra cứu tàng thư căn cước, cán bộ kỹ thuật hình sự xác định dấu vân tay từ thi thể người chết trùng khớp với dấu vân tay trong căn cước của cô gái tên Hồng, 24 tuổi, ngụ quận 3. Trưởng phòng Lê Văn Thiện và đại tá Thái Doãn Mẫn giao nhiệm vụ cho đại úy Hai Thành đến nhà nạn nhân Hồng. Mẹ Hồng cho biết, cô làm nhân viên thương nghiệp ở ngoài đảo Phú Quốc, vừa về nghỉ phép được vài ngày. Liên lạc với Phòng Thương nghiệp ở đảo Phú Quốc, đại úy Hai Thành được cơ quan này cho biết, Hồng đã trễ phép, hiện chưa có mặt tại cơ quan. Nhìn miếng vải quần lót màu vàng do đại úy Hai Thành đưa ra, mẹ cô cho biết con gái cũng có chiếc như vậy.

Đến nhà Hồng lần thứ hai, đại úy Hai Thành hỏi mẹ cô việc yêu đương, bạn bè thân thích. Bà mẹ cho biết, Hồng có nhiều bạn nam nữ, nhưng thỉnh thoảng chỉ vài người làm cùng cơ quan đến nhà chơi. Còn yêu đương thì không thấy Hồng nói gì. Bà nghe bạn của Hồng nói cô cũng hay đi chơi với một số bạn trai.

Tất cả những người trên đều được trinh sát xác minh nhưng không tìm ra manh mối nào khả dĩ. Đến ngày thứ 12 của cuộc điều tra thì người thanh niên tên Huỳnh (ngụ quận 3) cung cấp cho đại úy Hai Thành một nguồn tin quan trọng: Chiều 14/3 thấy Hồng đi chơi với một thanh niên lạ bằng ôtô Mazda. Anh ta khoảng dưới 30 tuổi, đẹp trai, to con, tay đeo đồng hồ Seiko, đội mũ lưỡi trai màu nâu. Từ đây, Hai Thành cùng các trinh sát săn lùng tin tức về người thanh niên này.

Tối chủ nhật, tại rạp phim ở quận 3, trinh sát phát hiện người thanh niên có nhân dạng như trên xem phim vừa ra cùng một cô gái khá xinh đẹp, các trinh sát lập tức nối gót. Sau khi chia tay cô gái, anh ta lái ôtô về đường Điện Biên Phủ, rồi rẽ sang đường Hai Bà Trưng về hướng quận Phú Nhuận. Đến ngã tư Phú Nhuận thì trinh sát mất dấu. Nhờ sự tích cực của Huỳnh, các trinh sát xác định được danh tính người thanh niên chở Hồng đi chơi vào chiều 14/3 chính là Bùi Hữu Đạt (31 tuổi, quê Long An), bố mẹ đã vượt biên, sống một mình trong căn nhà 3 tầng ở quận Phú Nhuận.

Chiều 27/5/1976, phát hiện Đạt vừa đến nhà người bà con ở phường Tân Thới Hòa, quận Tân Bình, trinh sát vào nhà hỏi thăm gia đình chuyện làm ăn. Thấy đúng người cần tìm, đại úy Hai Thành cùng trinh sát bất ngờ khóa tay khi Đạt vừa ngồi xuống ghế salon.

Cuộc hỏi cung diễn ra trong hai ngày liền nhưng hắn không khai nhận sát hại chị Hồng. Sáng ngày thứ 3, Đạt khai rất thích “yêu” các cô gái đẹp. Hằng ngày cậu ta chạy ôtô trên đường, thấy cô nào xinh đẹp là giả bộ dừng xe hỏi thăm đường để làm quen rồi mời đi chơi. Chiều 14/3, đang chạy xe trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), thấy cô gái cầm ổ bánh mì đi trên đường, Đạt kè xe theo và dừng lại hỏi thăm đường, tán tỉnh, mời đi ăn tối. Chần chừ một lát, cô gái đồng ý lên xe. "Tụi em đi ăn tối rồi về nhà ở quận Phú Nhuận trò chuyện. Cô ta nói tên Hồng, ở quận 3, vừa chia tay người yêu", Đạt kể.

Tâm sự khoảng 30 phút, Đạt đòi quan hệ tình dục. Dù Hồng không đồng ý, cậu ta liền cưỡng bức và quan hệ hai lần. "Khi Hồng đòi về em không cho và buộc cô ngủ lại qua đêm. Thấy biểu hiện của Hồng em sợ cô ấy bỏ trốn và tố cáo việc làm của em nên khống chế Hồng ở lại đến 10 giờ đêm thì dùng dao đâm chết. Khoảng 1 giờ sáng, em gói xác Hồng vào bao tải đưa lên xe chở ra bãi rác, tưới xăng đốt", Đạt kể.

Còn với xác chết ở huyện Bình Chánh, Đạt khai nạn nhân tên Hoa, 22 tuổi, rất đẹp gái, gặp cô tại một tiệm bán quần áo ở quận 1. Sau những giây phút làm quen, Hoa đồng ý lên xe, Đạt đưa về nhà chuyện trò. "Hoa không đồng ý quan hệ tình dục, em đã cưỡng bức Hoa 2 lần. Lúc 7 giờ tối, Hoa đòi về, em bảo xe hư, đợi sửa tí rồi đưa về. Em giả bộ ra sửa ôtô nhưng mục đích chờ đến khuya để ra tay với cô ấy. 9 giờ tối, em ép Hoa quan hệ tình dục lần nữa và bóp cổ. Đến khuya, em đưa xác cô ấy lên bãi rác ở thị trấn An Lạc, Bình Chánh tưới xăng đốt", Đạt khai.

Còn nạn nhân vụ ở Thủ Đức là cô Phương, 25 tuổi. Thấy Phương đi xe đạp trên đường gần chợ Thủ Đức, Đạt kè theo và bất ngờ ép xe làm Phương té ngã. Cậu ta vội mở cửa xe xuống giả bộ chăm sóc hỏi han và móc hai chục đồng bồi thường. Thấy không bị gì, cô gái không lấy tiền, chỉ đồng ý đi ăn cơm khi được mời. Quen nhau được 3 ngày, Đạt rủ Phương về nhà chơi rồi ra tay với cô như với nạn nhân Hoa.

Cuộc hỏi cung kết thúc khi Đạt khai thêm 6 vụ tương tự đã thực hiện trước ngày giải phóng, từ giữa năm 1974 đến đầu năm 1975. Tổng cộng kẻ sát nhân dâm đãng Đạt đã hãm hiếp, giết chết rồi đốt xác 9 cô gái xinh đẹp. Hắn phải đền tội bằng bản án tử hình trong một phiên tòa sau đó.

