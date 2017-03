Mong chờ tái thẩm để lấy lại xe của mình

Tại đây, bà T. quyết định mua một chiếc xe hiệu Captival Chervolet bảy chỗ màu đen với giá 599 triệu đồng. Nghe người bán tư vấn là nếu công ty đứng tên sở hữu thì sẽ được giảm thuế, về sau sang tên rất dễ, bà T. đã đồng ý để Công ty Nam Phạm tạm đứng tên sở hữu xe.

Nửa tháng sau, lúc chưa sang tên, bà T. cùng Nam và bạn bè xuống TP Vũng Tàu chơi. Lợi dụng lúc bà không để ý, Nam lục túi xách của bà lấy giấy tờ xe rồi giao xe cho bạn chạy đi mất. Khi bà T. phát hiện đòi báo công an thì Nam cản, nói là bạn của Nam… buồn chán nên mượn xe vài bữa rồi trả. Thực chất, bạn của Nam chạy xe về TP.HCM rồi giao cho Nam. Từ đó, Nam tìm cách lánh mặt bà T., bán xe với giá rẻ mạt là 110 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Tháng 12-2009, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phạt Nam 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm. Do chiếc xe sang tay qua nhiều người không làm hợp đồng mua bán, cơ quan điều tra chưa tìm được nên tòa buộc Nam phải bồi thường trị giá xe cho bà T. là 599 triệu đồng. Bà T. kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt và thu hồi giúp chiếc xe bị chiếm đoạt. Tháng 6-2010, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo và y án sơ thẩm.

Vì Nam không có tài sản nên sau đó bà T. không nhận được một đồng bồi thường nào. Rất may cho bà là tháng 8-2011, Công an phường 13, quận Tân Bình (TP.HCM) đã thu giữ được chiếc xe và chuyển giao cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bà T. làm đơn yêu cầu được nhận lại xe gửi cơ quan điều tra và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hai cơ quan này không chấp thuận vì các bản án sơ, phúc thẩm không tuyên trả lại xe và hướng dẫn bà T. đề nghị người có thẩm quyền xem xét kháng nghị tái thẩm.

Ngày 31-8, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có công văn đề nghị viện trưởng VKSND Tối cao kháng nghị tái thẩm vụ án của bà T. theo hướng hủy phần trách nhiệm dân sự của hai bản án sơ, phúc thẩm để giải quyết lại. Ngày 13-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao cũng có công văn đề nghị viện trưởng VKSND Tối cao xem xét vì vụ án xuất hiện tình tiết mới là đã thu hồi được chiếc xe tang vật.

THANH LÂM