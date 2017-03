Mong Đại tá Lê Kiêm Toàn và đồng đội bình yên!

Đưa anh Khải về với gia đình

Lúc 20 giờ 40 phút ngày 17-6, Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn (đặt tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) xác nhận tàu của đơn vị đã tiếp cận tàu ngư dân vớt được thi thể Thượng tá Trần Quang Khải - phi công trên chiếc Su-30MK2 (ảnh). Lực lượng chức năng đã đưa thi thể anh Khải vào đất liền ngay trong đêm. Ngay trong đêm, Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cũng đã tổ chức đón tiếp người thân của Thượng tá Khải từ Bắc Giang vào để lo hậu sự cho anh. Trước đó, vào chiều tối cùng ngày, ngư dân Đậu Văn Kính (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) báo tin phát hiện một thi thể có dù quấn vào người trên vùng biển Nghệ An. Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu ra biển xác minh. Như tin đã đưa, khoảng 7 giờ 30 sáng 14-6, máy bay quân sự Su-30MK2 gặp nạn trên biển khi cách TP Vinh (Nghệ An) khoảng 40 km. Trên máy bay lúc đó có Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (Lục Ngạn, Bắc Giang) và Thượng tá Trần Quang Khải (Lạng Giang, Bắc Giang). Sau một ngày đêm tìm kiếm, sáng 15-6, tàu cá của ngư dân đã cứu, vớt được Thiếu tá Cường và đưa vào bờ an toàn... ĐẮC LAM