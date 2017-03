'Mong quyết tâm của Thủ tướng trở thành hành động của công chức'

Chia sẻ với báo chí trước thềm diễn đàn, Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) gửi gắm: “điều mà các doanh nghiệp trông đợi ở diễn đàn này cũng như những hành động trong thời gian tới là làm sao quyết tâm cải cách của Thủ tướng trở thành hành động hằng ngày của từng cán bộ công chức thực thi ở cơ sở”.

Theo ông Lộc, sự có mặt của Thủ tướng tại các Diễn đàn doanh nghiệp vừa qua cũng như ba cuộc đối thoại với doanh nghiệp liên tiếp trong năm nay cho thấy quyết tâm cải cách của Thủ tướng nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong giai đoạn tăng tốc hiện nay. Ông Lộc cho rằng, từ đầu năm đến nay Chính phủ đã có một sự đột phá, khởi đầu về cải cách môi trường đầu tư kinh doanh của Việt nam. Cùng với sự chỉ đạo trực tiếp quyết liệt của Thủ tướng trong thực hiện Nghị quyết 19 cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian làm thủ tục trong một số lĩnh vực nóng: thuế, hải quan, tiếp cận điện,… là sự ra đời của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi và các luật về thuế đã nói lên điều đó.

Tuy nhiên, ông Lộc cũng cho rằng, còn rất nhiều việc phải làm chứ không chỉ đưa ra các luật như vậy là xong. “Chính thời điểm bây giờ mới là bước vào giai đoạn khó khăn. Đó là chuyện thực thi làm sao cho đúng tinh thần của các luật đã thông qua. Đây còn là câu chuyện liên quan đến sự thay đổi nhận thức của bộ máy thực hành bởi nhiều khi chính những người thực thi lại là nơi cản trở cải cách nhiều nhất. Vì vậy yêu cầu cải cách đòi hỏi chuyển đổi nhận thức của cả bộ máy là một vấn đề gian nan để biến quyết tâm cải cách đi vào thực tiễn chứ không phải nằm trên giấy!”, ông Lộc nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Lộc cũng cho rằng, đã đến lúc các cơ quan nhà nước cần chuyển giao các dịch vụ công cho các tổ chức xã hội, cho thị trường. Nhà nước tập trung vào làm chính sách, thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm cho tốt. Đồng thời là tăng cường cải cách tư pháp để đảm bảo doanh nghiệp không chỉ có môi trường kinh doanh thuận lợi mà còn an toàn.

Theo đánh giá của bà Virginia Foote, đồng chủ tịch Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2014, vẫn còn những nền tảng quan trọng mà Việt Nam chưa có được. Cụ thể là các tiêu chuẩn về đào tạo, giáo dục, kế toán, kiểm toán, quản trị công ty Việt Nam còn tụt hậu nhiều so với thế giới. Các khảo sát của quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh cũng là cơ hội so sánh xem Việt Nam đang ở đâu. Và thực tế với các chỉ số cơ bản của Việt Nam điểm còn rất thấp. Doanh nghiệp tại Việt Nam còn phải bỏ thời gian lâu ấp ba bốn lần các nước khác để làm thủ tục, để nộp thuế. Số thủ tục hành chính ở Việt Nam cũng nhiều gấp ba, bốn lần so với các nước trong khu vực…

“Các thước đo của quốc tế rất quan trọng để giúp Việt Nam giật mình nhận ra: sự kéo dài về thời gian làm thủ tục cũng như số thủ tục nhiều như vậy là bất thường và phải thay đổi”, bà Virginia Foote lưu ý.