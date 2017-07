'Mong sớm đưa các chiến sĩ ở TSN về mái nhà chung'

Xúc động lễ truy điệu liệt sĩ hy sinh ở sân bay Biên Hòa Sáng 12-7, đông đảo nhân dân cùng thân nhân đã đến dự lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ mới được tìm thấy hài cốt ở khu vực sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) trong niềm tri ân, cảm thương vô hạn. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng nhiều nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, nhà nước và tỉnh Đồng Nai đã đến dự lễ truy điệu này.

Lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ hy sinh ở sân bay Biên Hòa diễn ra trang nghiêm và xúc động. Ảnh: TIẾN DŨNG 72 chiến sĩ quy tập đợt này đã được đưa về an nghỉ tại vị trí trang trọng ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai. Đây là các cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) và Tiểu đoàn Đặc công 1 (U1 Biên Hòa) thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai, hy sinh trong trận đánh vào sân bay Biên Hòa vào đêm 31-1-1968. Hài cốt các liệt sĩ được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai tìm thấy trong một hố chôn tập thể, khai quật vào tháng 3-2017 từ các nguồn thông tin của cựu chiến binh Sư đoàn 5, cựu chiến binh Tiểu đoàn Đặc công 1 và cựu chiến binh Mỹ.