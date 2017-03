Một bị can tử vong bất thường tại bệnh viện

Tối nay (15-1), cơ quan công an, VKSND tỉnh và Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng và người nhà đang khám nghiệm tử thi bị can Đặng Văn Hạnh (46 tuổi, trú khối 15, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) - tử vong tại bệnh viện.

Ông Đặng Quang Vinh (52 tuổi, anh trai ông Hạnh) cho biết: Hạnh bị Công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ và khởi tố từ đầu tháng 1-2015, khi bị bắt Hạnh khỏe mạnh. Tuy nhiên, đến sáng 15-1, gia đình bất ngờ nhận được thông tin từ công an thông báo Hạnh đã tử vong tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.



Ông Đặng Quang Vinh đau buồn khi hay tin em trai đã tử vong.

Theo giám thị Trạm tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết tối 14-1, ông Hạnh được chuyển từ huyện Quỳ Hợp xuống trại tạm giam nhưng do sức khỏe yếu nên ông Hạnh được chuyển sang BV Công an tỉnh Nghệ An. Ngay trong đêm 14-1, do tình hình sức khỏe ông Hạnh quá yếu nên được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 0 giờ 15 sáng 15-1 thì ông Hạnh tử vong.

Được biết từ ngày 3-1, cơ quan Công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ ông Hạnh vì có hành vi trộm 52 hộp gạch lát hoa trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Ông Hạnh bị cơ quan Công an huyện Quỳ Hợp khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản.

Trung tá Đinh Anh Dũng, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp, cho biết: "Bị can Hạnh đã có ba tiền án và có tiền sử nghiện ma túy nhiều năm. Trước khi chuyển xuống trại tạm giam công an tỉnh sức khỏe ông Hạnh bình thường. Việc bắt giữ, khởi tố bị can Hạnh thì đã có lệnh phê chuẩn của VKSND huyện Quỳ Hợp rồi, còn nguyên nhân vì đâu ông Hạnh chết thì chúng tôi đã chuyển bị can khỏi đơn vị nên không rõ".

Đến tối 15-1, cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến ông Hạnh tử vong.