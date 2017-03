Một cái đạp chân nóng giận đổi 10 năm tù giam

Ngày 16/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chung Hiếu (SN 1990 - quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) 10 năm tù vì tội giết người.



Theo bản cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 4/4, Hiếu cùng một số người khác bốc vác xi măng thuê cho cửa hàng Hùng Liền tại khối Sa Nam, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Cùng thời điểm này có chị Cù Thị Oanh trú ở xã Nghĩa Hoàn (huyện Tân Kỳ - Nghệ An) ghé vào quán chị Văn Thị Thủy gần đó để xin việc làm.



Khi chị Oanh đi ngang qua nhóm công nhân bốc vác, Hiếu dùng tay sờ ngực chị Oanh. Bức xúc trước hành động sàm sỡ, chị Oanh dùng tay đấm vào mặt khiến Hiếu ngã xuống đất, sau đó nói tiếp như một lời thách thức, "đây đi tù về chưa sợ ai".

Hiếu tại phiên tòa xét xử sáng 16/9

Hiếu đứng dậy đuổi theo và tát chị Oanh một cái, thấy vậy chị Oanh bỏ chạy vào quán chị Thủy mong thoát thân. Không chịu buông tha, Hiếu xông vào túm tóc đánh tiếp. Lúc này có anh Văn Đình Tú (em trai chị Thủy) đang ngồi trông quán đứng dậy can ngăn. Hiếu quay sang đạp mạnh một cái vào bụng khiến anh Tú ngã xuống dường.



Chị Oanh hoảng sợ bỏ chạy vào nhà buồng rồi chốt cửa lại. Không mở được cửa vào, đối tượng đập phá tủ kính, nồi cơm điện.. .sau đó quay trở ra làm việc tiếp.



Ít phút sau anh Tú ôm bụng kêu đau, Hiếu cùng anh em trong tổ bốc vác đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trên đường đi.



Tại bản kết luận của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An, nạn nhân chết do vỡ lách tụy gây nên viêm phúc mạc toàn ổ bụng.



Ngoài mức án mà bị cáo phải thi hành, bị cáo còn phải đền bù dân sự cho gia đình nạn nhân số tiền 46 triệu đồng. Về phía chị Oanh thiệt hại 1 triệu 5 trăm ngàn đồng nhưng không yêu cầu bồi thường.





Theo Hồng Thắng (VTC News)