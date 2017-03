Một chủ xe ôtô 2 lần thua kiện cảnh sát

Ngày 13/9, tòa hành chính TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử việc ông Nguyễn Đức Đông (ở huyện Từ Liêm) kiện quyết định xử phạt lỗi vi phạm Luật giao thông của Công an quận Cầu Giấy.



Ông Đông trình bày, chiều 15/11/2010, ông lái ôtô đến một ngân hàng trên đường Xuân Thủy. Khi dừng xe, ông bị cảnh sát giao thông trật tự Cầu Giấy lập biên bản do đỗ xe trái phép ở lòng đường, xử phạt 800.000 đồng và tạm giữ bằng lái 30 ngày.Cho rằng không vi phạm vì không có biển báo cấm đỗ, ông Đông khởi kiện phía công an, yêu cầu bồi thường thiệt hại 3,6 triệu đồng và công khai xin lỗi.



Tại phiên sơ thẩm, đồng tình với quan điểm của Công an Cầu Giấy rằng đã cắm biển cấm ở đầu đường, việc xử phạt là đúng luật, TAND quận Cầu Giấy bác đơn kiện của ông Đông. Chủ xe kháng cáo. Hôm nay, trong phiên phúc thẩm tại TAND Hà Nội, ông Đông viện dẫn quy định của Luật giao thông đường bộ 2008 "nếu đoạn đường phải thi hành biển cấm có giá trị rất dài hoặc là tại các ngã ba, ngã tư có xe đi vào đoạn đường ấy thì các biển cấm phải được đặt nhắc lại".



Ông cho biết, điểm rẽ từ phố Phan Văn Trường vào Xuân Thủy theo hướng chạy về đường Mai Dịch "không hề cắm biển cấm, chỉ có biển báo ngược chiều thì lặp lại đến 3 lần". Do vậy, ông hiểu đoạn đường này "không bị cấm đỗ xe".Đáp lại, đại diện Công an quận Cầu Giấy lập luận, đường Xuân Thủy cấm đỗ xe toàn tuyến. Việc đặt biển báo cấm ở khu Chợ nông sản (đầu đường Xuân Thủy) là đủ và đoạn giao nhau giữa đường Xuân Thủy và Phan Văn Trường không phải là ngã ba nên không cần cắm biển...



Kết thúc phiên xử, HĐXX cho rằng, ông Đông thường xuyên đi qua tuyến đường này nên phải biết hết các biển báo. Nguyên đơn đỗ xe dưới lòng đường là sai và quyết định xử phạt của Công an quận Cầu Giấy đúng quy định... Vì lẽ đó, cấp phúc thẩm bác đơn chống án của ông Đông, giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm.Rời phòng xử ông Đông cho biết: "Tôi sẽ xem xét việc làm đơn xin giám đốc thẩm để tìm sự công bằng”.



Theo Nam Anh (VNE)