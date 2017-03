Một công dân bị tạm giam oan được bồi thường hơn 50 triệu đồng

Nay ông Đào Văn Nhẫn được khôi phục danh dự và được bồi thường thiệt hại 50.579.045 đồng theo Nghị quyết số 388/2003/ NQ-UBTVQH11, ngày 17-3-2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra.

Ngày 8-12-1992, ông Nhẫn đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt giam để điều tra về tội giết người, cùng con trai là Đào Văn Nguyên. Quá trình điều tra đã xác minh ông Nhẫn không liên quan đến hành vi giết người.

Ngày 9-12-1993, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nhẫn. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra quyết định trả tự do cho ông vì không có hành vi liên quan đến vụ án.

Theo Hùng Tráng (NDĐT)