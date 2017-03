Một công ty luyện kim Trung Quốc bị phạt 100 triệu đồng

(PL)- Ngày 22-5, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang Phú Yên (100% vốn Trung Quốc) 100 triệu đồng do không phục hồi môi trường sau khi khai thác tại mỏ sắt Phong Hanh (xã An Định, huyện Tuy An).

Trong thời hạn 10 ngày công ty trên phải khắc phục sai phạm. Theo cơ quan chức năng, trong quá trình khai thác tại mỏ sắt Phong Hanh, Công ty Sơn Giang Phú Yên đã đào phá nhiều khu vực núi, đào một hồ chứa bùn rửa quặng có thể tích 30.000 m3 và đào trái phép một hồ rộng 1.000 m2 ngoài khu vực quy định. Cả hai hồ chứa này đặt ở lưng chừng núi, đầy bùn, nước thải, thường xuyên đổ xuống khu dân cư, đất sản xuất, gây ô nhiễm môi trường... Tháng 7-2011, UBND tỉnh Phú Yên đã phạt công ty này 130 triệu đồng do vi phạm bảo vệ môi trường. Tháng 9-2011, Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Phú Yên tiếp tục phạt 13 triệu đồng do khai thác khoáng sản ngoài khu vực cho phép. TẤN LỘC