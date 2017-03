Một công ty Trung Quốc liên tục vi phạm về môi trường

Bà Phạm Thị Thùy Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), vừa cho biết: Địa phương không chấp thuận việc xin gia hạn đóng cửa mỏ của Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang Phú Yên (100% vốn Trung Quốc) tại mỏ sắt Phong Hanh thuộc xã An Định, huyện Tuy An.

Nguyên nhân là do trong quá trình khai thác công ty này đã liên tục vi phạm, không thực hiện cam kết bảo vệ môi trường. “Công ty Sơn Giang Phú Yên liên tục có những sai phạm về môi trường, khai thác khoáng sản. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã nhiều lần xử phạt hành chính với số tiền cả trăm triệu đồng nhưng công ty này vẫn tái phạm” - ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, thông tin thêm. Theo bà Lê, giấy phép khai thác khoáng sản của công ty này đã hết hạn từ ngày 30-11-2011 nhưng đến nay họ vẫn tiếp tục tận thu quặng sắt. “Theo quy định, công ty này khai thác đến đâu phải hoàn thổ đến đó. Việc hoàn thổ phải đảm bảo san lấp mặt bằng, trồng cây xanh nhưng công ty này chỉ tập trung khai thác quặng, không hề bảo vệ môi trường” - bà Lê nói. Theo ghi nhận, trong sáng 23-5, hoạt động tuyển quặng tại mỏ sắt Phong Hanh của Công ty Sơn Giang Phú Yên vẫn tiếp diễn. Ở lưng chừng núi, ba hồ chứa bùn đầy ắp bùn lắng, nước rửa quặng vẫn tiếp tục chảy vào. Theo kết quả kiểm tra của Phòng TN&MT huyện Tuy An, hồ chứa bùn đậm đặc thứ ba rộng hàng ngàn mét vuông ở phía tây đang có hiện tượng thẩm thấu ra ngoài. “Người dân rất lo lắng vì các hồ chứa có nguy cơ vỡ đê bao bất cứ lúc nào” - ông Phan Văn Ba, Chủ tịch UBND xã An Định, nói. Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Văn Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang Phú Yên, thừa nhận công ty có sai trong việc chưa xử lý bùn lắng. “Công ty đang tiếp tục tuyển quặng từ số quặng thô đã khai thác trước đây cũng như tận thu lượng quặng còn trong bùn. Chúng tôi hy vọng tỉnh sẽ gia hạn ba năm nữa để công ty khai thác thêm 100.000 tấn quặng thô” - ông Khanh nói. Đáng chú ý, ngày 22-5, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có quyết định buộc công ty này trong 10 ngày phải hoàn thổ, cải tạo môi trường tại khu vực khai thác quặng sắt. Thế nhưng theo ông Khanh, phải cần đến ba năm công ty mới có thể vừa tận thu quặng vừa phục hồi môi trường. TẤN LỘC