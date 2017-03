Một cựu công an lãnh 17 năm tù

Trong nhóm bị cáo nguyên là công an, cựu cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP Hà Nội Phạm Đình Tiếng bị phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ, hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng nghiệp cũ Nguyễn Thế Quảng bị phạt bảy năm tù, bốn cựu công an phường Bạch Mai từ ba tới bốn năm tù về tội nhận hối lộ.

Trước tòa, Tiếng và Quảng kêu oan nhưng tòa kết luận đủ căn cứ xác định hai bị cáo có tội. Bị cáo Tiếng được giao nhiệm vụ thư ký ban chuyên án nhưng nhiều lần nhận hối lộ tổng cộng 8.000 USD của đường dây ma túy. Ngoài ra, Tiếng còn nhận 5.000 USD để “chạy án” cho một đối tượng khác trong đường dây. Còn Quảng, với trách nhiệm trinh sát, phụ trách địa bàn nhưng nhiều lần nhận hối lộ với số tiền tám triệu đồng để bỏ qua các hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Cuối năm 2000, khi cơ quan chức năng tổ chức đột kích xóa tụ điểm này thì Quảng báo tin khiến nhiều cuộc đột kích thất bại...

Với nhóm bị cáo mua bán trái phép chất ma túy, tòa phạt Trần Thị Thuận và Trần Thị Hiền mức án tử hình, ba người án tù chung thân, 12 bị cáo từ 15 đến 20 năm tù.