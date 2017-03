Một DN nước ngoài xả nhớt bẩn ra môi trường

Cơ quan này cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã lập biên bản việc nhà máy sản xuất ô tô thuộc Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD Việt Nam (100% vốn của Malaysia, đặt tại xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) xả thải bẩn chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường; đồng thời lấy mẫu để kiểm nghiệm. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty này không ký biên bản vi phạm với lý do hết giờ làm việc. Theo Thượng tá Lượng, thứ Hai (31-10), các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, làm việc để xử lý vụ việc này.

Theo phản ánh của người dân địa phương, gần đây lợi dụng những đợt mưa lớn, Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD Việt Nam đã đổ nhớt thải trực tiếp xuống ba cống dẫn nước từ nhà máy chảy thẳng vào suối Thô rồi chảy tràn vào ruộng lúa, hoa màu của người dân thôn Phú Long, xã An Mỹ. Đến ngày 29-10, tại cánh đồng cách nhà máy sản xuất ô tô hơn 300 m vẫn còn nồng nặc mùi nhớt thải, nhớt đen vón cục bám dày đặc trên thân cây lúa, hoa màu. Trong khi đó, váng dầu cũng nổi dày đặc trên dòng suối Thô dài hơn 4 km, nước suối chuyển sang màu vàng đen khiến cá chết nổi tấp vào hai bên bờ. Hiện người dân địa phương không dám sử dụng nước suối này để tưới lúa, hoa màu, hay cho gia súc, gia cầm uống.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đoàn Ngọc Vinh, Chủ tịch UBND xã An Mỹ, xác nhận gần đây nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân địa phương có hiện tượng bị chết do bị dính váng dầu nhớt, mùi chất thải từ dầu nhớt nồng nặc cả một khu vực rộng lớn. Hiện chính quyền địa phương chưa thống kê diện tích thiệt hại nhưng theo người dân, đã có hơn 80 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng trầm trọng. Ngoài ra, phần lớn giếng nước của người dân thôn Phú Long đã có hiện tượng nhiễm bẩn, không thể sử dụng.

TẤN LỘC