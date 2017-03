Một doanh nghiệp liên tiếp thắng ba vụ kiện UBND tỉnh Long An

Đây là vụ kiện cuối cùng trong chuỗi ba vụ kiện hành chính cùng lúc của LICO đối với UBND tỉnh Long An. Ở hai vụ kiện trước, LICO đều thắng kiện.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, năm 2003, LICO được UBND tỉnh Long An giao hơn 50 ha đất để đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Long Định - Long Cang (Cần Đước). LICO ký hợp đồng hợp tác cùng thực hiện dự án với Công ty Năm Sao và Công ty Tân Lợi Lợi rồi phát sinh tranh chấp. Thay vì để các bên đưa nhau ra tòa, UBND tỉnh Long An lại tách dự án ra làm ba phần: LICO và Công ty Năm Sao mỗi đơn vị 12,5 ha, Công ty Tân Lợi Lợi 25 ha. Tiếp đó, UBND tỉnh Long An cho phép Công ty Tân Lợi Lợi sang nhượng dự án cho Công ty Lợi Lợi để công ty này lấy một phần đất cho Công ty Điện lực 2 thuê.

Cho rằng UBND tỉnh Long An đã làm trái luật, LICO cùng lúc khởi kiện UBND tỉnh Long An trong ba vụ độc lập: Yêu cầu hủy quyết định giao đất và giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Lợi Lợi; yêu cầu hủy quyết định giao đất cho Công ty Điện lực 2 (thuê từ Công ty Lợi Lợi); yêu cầu hủy các quyết định giao đất cho Công ty Năm Sao.

Trong hai phiên xử trước, TAND tỉnh Long An đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của LICO, tuyên hủy các quyết định giao đất trái pháp luật của UBND tỉnh Long An cho Công ty Lợi Lợi và Công ty Điện lực 2. Tại phiên xử thứ ba này, tòa cho rằng đến nay, LICO vẫn là chủ đầu tư duy nhất 50 ha đất của dự án Cụm công nghiệp Long Định - Long Cang, mọi quyết định liên quan tới việc chia tách dự án của UBND tỉnh Long An đều trái với pháp luật.

HÙNG ANH