Một doanh nhân đòi Tòa bồi thường sau gần 7 năm bị bắt oan

Ngày 10/4, luật sư Nguyễn Trường Thành (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) nhận ủy quyền của anh Lý Quốc Nghiệp (33 tuổi) đến nộp đơn yêu cầu TAND TP Trà Vinh phải xin lỗi công khai vì đã xử và tuyên án oan sai đối với anh này về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Anh Nghiệp ra tòa vào năm 2008, bị TAND thị xã Trà Vinh tuyên phạt 4 năm tù. Ảnh:Sáu Nghệ

Theo hồ sơ vụ án, anh Nghiệp là chủ cửa hàng điện máy Quốc Nghiệp ở phường 6, thị xã Trà Vinh (nay là TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Năm 2004, anh nhận hàng ký gửi của chủ doanh nghiệp điện máy Thủy là ông Lê Văn Tài. Một năm sau, ông Tài lấy hàng tồn về rồi làm đơn khởi kiện vì cho rằng anh Nghiệp không thanh toán tiền hàng.

Đến giữa năm 2006, nguyên đơn tố cáo anh Nghiệp chiếm dụng vốn và đề nghị các cơ quan tố tụng ở Trà Vinh vào cuộc. Tháng 6/2007, anh Nghiệp bị bắt giam, truy tố về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó TAND thị xã Trà Vinh và TAND tỉnh Trà Vinh lần lượt tuyên phạt anh Nghiệp 4 năm tù, buộc bồi thường cho ông Tài trên 150 triệu đồng.

Luôn khẳng định mình vô tội, anh Nghiệp gửi đơn kêu oan đến Chánh án TAND Tối cao. Nơi đây đã có quyết định giám đốc thẩm, tuyên hủy hai bản án trên để điều tra lại. Theo quyết định này, hai cấp tòa ở Trà Vinh quy kết anh Nghiệp phạm tội theo tố cáo là "chưa thỏa đáng, không đúng quy định của pháp luật".

Cuối tháng 6/2011, VKSND TP Trà Vinh (thị xã Trà Vinh cũ) quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can với Nghiệp nhưng bị VKSND tỉnh Trà Vinh hủy, đề nghị phục hồi điều tra. Sau đó, TAND TP Trà Vinh lại tuyên phạt anh Nghiệp 2 năm tù. Tiếp tục kháng cáo kêu oan, tháng 7/2013, bản án này bị TAND tỉnh hủy toàn bộ, đề nghị cấp sơ thẩm điều tra lại vì "vi phạm tố tụng và chưa chứng minh được hành vi phạm tội của bị cáo".

4 tháng trước, Công an TP Trà Vinh tiếp tục đề nghị truy tố anh Nghiệp về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khi hồ sơ được chuyển đến VKS, cơ quan công tố xét thấy kết quả điều tra lại không đáp ứng được yêu cầu của Quyết định giám đốc thẩm (Tòa Hình sự TAND Tối cao) và bản án phúc thẩm mới nhất mà TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên.

Theo VKSND TP Trà Vinh, việc giao dịch giữa ông Tài và anh Nghiệp không tuân thủ các quy định trong hoạt động thương mại, không chấp hành chế độ về hóa đơn, chứng từ. Mặt khác, khi giao hàng ông Tài không yêu cầu anh Nghiệp ký nhận và xác nhận nợ.

"Do không xác định được số tiền hay tài sản mà bị can chiếm đoạt và không chứng minh được Lý Quốc Nghiệp 'dùng thủ đoạn gian dối' hoặc 'bỏ trốn' để chiếm đoạt tài sản nên không đủ căn cứ để truy tố anh Nghiệp", văn bản của VKSND TP Trà Vinh nêu đây là lý do ra quyết định đình chỉ điều tra bị can với anh Nghiệp.

"Anh nghiệp bị tạm giam 5 ngày nữa là đủ 2 năm. Sau khi được xin lỗi công khai, anh ấy sẽ yêu cầu TAND TP Trà Vinh bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vì nơi đây là cơ quan xét xử cuối cùng đã tuyên anh Nghiệp có tội", luật sư Thành nói.

Theo Ái Nam (VNE)