Một đương sự bị đánh tại sân tòa

Theo trình bày ban đầu của bà, người ra tay đánh bà chính là bà T. - nguyên đơn trong vụ tranh chấp tiền vay, còn bà là bị đơn (bà Lòng thiếu nguyên đơn khoảng 250 triệu đồng, sau đó bị kiện ra tòa và bà đã trả được khoảng 150 triệu đồng). Ngay khi phiên tòa kết thúc, bà ra về thì xảy ra sự cố. Hoảng sợ bà chạy vào trong tòa cầu cứu bảo vệ, còn bà T. nhanh chóng ra xe người nhà đang chờ sẵn đi mất.

Trước diễn biến quá nhanh của vụ việc, bà Lòng lo sợ không dám ra về mà ở lại trong sân tòa nhờ bảo vệ báo Công an phường Bến Thành đến xử lý. Khoảng 10 phút sau, công an phường có mặt hỗ trợ đưa bà về trụ sở. Do thấy vết thương chảy nhiều máu, công an đưa bà vào bệnh viện xử lý trước khi làm việc.

Vì lý do cá nhân, bà Lòng từ chối khi PV tiếp cận hỏi thông tin. Tuy nhiên, bà cũng khẳng định đây không phải lần đầu bà bị phía nguyên đơn tấn công...

Theo các chuyên gia pháp lý, trước tiên cần phải xác định thương tích của bà Lòng thế nào và người đánh bà là ai. Khi thấy đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì công an sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích. Nếu thương tích không nghiêm trọng thì người gây thương tích cho bà Lòng cũng có thể bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng...

Hiện cơ quan chức năng đang tìm hiểu, xác minh sự việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có diễn biến mới.

HOÀNG YẾN