Một giáo viên trường làng buôn 70 bánh heroin

Theo đó, Viện KSND tối cao cáo buộc các bị can Vũ Đức Mạnh (49 tuổi, trú phường Vị Xuyên, TP Nam Định), Trương Thị Huệ (38 tuổi, phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An), Nông Thị Hân (37 tuổi, huyện Đăk Song, Đăk Nông), Nguyễn Hoài Thu (33 tuổi, huyện Quế Phong, Nghệ An; nguyên giáo viên trường THCS xã Tiền Phong, huyện Quế Phong), và một số đối tượng khác đã buôn bán 255 bánh heroin chỉ trong thời gian 4 tháng từ tháng 3 đến tháng 7/2012.

Cụ thể, trưa 31/7/2012, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và công an Nghệ An bắt quả tang Vũ Đức Mạnh cùng Nguyễn Thị Nhung đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực sân Ga Vinh, TP Vinh. Cơ quan công an đã thu giữ 30 bánh bột trắng là heroin. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã bắt các bị can còn lại.

Đáng chú ý, khi khám xét phòng ở của Nguyễn Hoài Thu tại ký túc xá trường THCS xã Tiền Phong (huyện Quế Phong), cơ quan điều tra thu giữ được 40 bánh heroin cất giấu tại đây.

Viện KSDN tỉnh Nghệ An xác định Nguyễn Công Hải (bị can trong vụ án đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã) đã lập đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam, lôi kéo các bị can trong vụ án này cùng một số đối tượng khác mua bán, vận chuyển ma túy.

Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 7/2012, các bị can đã 10 lần mua bán trái phép chất ma túy từ Nghệ An đưa đi TP.HCM với số lượng 225 bánh heroin, giá trị mỗi bánh 8.300 USD.

Đáng chú ý, Thu là giáo viên Trường THCS xã Tiền Phong, có nhận thức đầy đủ tác hại của ma túy nhưng do hám lợi đã câu kết với Hải, lôi kéo chị dâu là Nguyễn Thị Nhung tham gia mua bán ma túy.

Ban đầu Thu chỉ góp vốn 59.400 USD nhưng sau đó buôn bán lên đến 70 bánh heroin, tất cả đều cất giấu tại nơi ở của mình trước khi mang đi tiêu thụ.

Theo Tuổi Trẻ