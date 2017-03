Một huyện miền núi có 22 phụ nữ nghi bị bán ra nước ngoài

Chiều 14-4, tại TP Vinh (Nghệ An), Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cùng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chỉ đạo điểm thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2016.

Tại hội nghị, bà Trương Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, cho biết: "Qua khảo sát thực tế, hiện nay trên địa bàn huyện Quế Phong có 22 nạn nhân là phụ nữ nghi bị mua bán hiện đang vắng mặt ở địa phương hoặc đang ở nước ngoài".



Bà Trương Thị Tuyết Mai trình bày tham luận tại hội nghị.



Theo bà Mai, xu hướng hoạt động chung của bọn tội phạm mua bán người là lừa những phụ nữ có trình độ văn hóa, khả năng nhận thức thấp, không có nghề nghiệp, nhẹ dạ đi làm việc kiếm tiền nơi xa rồi đưa sang nước ngoài bán.

Một số bị can nguyên là người bị hại trong vụ mua bán người qua biên giới trước đây nay trở về thăm gia đình, vì vụ lợi lại tìm cách đưa những phụ nữ khác ra nước ngoài để bán kiếm tiền...

Ông Lô Thanh Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, thông tin tính ở thời điểm này, số người huyện Tương Dương ra nước ngoài lao động bất hợp pháp là hơn 2.300 người. Trong đó có hơn 1.200 phụ nữ. Hiện nay cơ quan chức năng đang làm rõ trong số hơn 1.200 phụ nữ đang sống ở nước ngoài đó có bao nhiêu nạn nhân bị bán.



Vi Thị Hiền từng là nạn nhân bị lừa bán sang làm vợ ở Trung Quốc rồi quay về quê dụ dỗ đưa hai phụ nữ sang Trung Quốc để bán, hiện Hiền đã bị kết án sáu năm tù.



Giai đoạn 2011-2015, Công an tỉnh và Bội đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã phát hiện 65 vụ với 135 đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người.



Đại tá Lê Văn Chương phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị triển khai chỉ đạo điểm thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2016.



Tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Chương, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu cảnh sát (C42), Bộ Công an, phát biểu, chỉ đạo: "Đề nghị các cấp ngành sớm ban hành chương trình kế hoạch, kiện toàn lại chương trình phòng, chống buôn bán người. Cơ quan điều tra xác định các địa bàn trọng điểm, phối hợp các nước liên quan để đẩy mạnh điều tra, tấn công truy quét tội phạm, đưa ra xét xử lưu động.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại cộng đồng. Chính quyền phân công lãnh đạo phụ trách công tác chống mua bán người, quan tâm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho bà con và dành kinh phí cho chương trình công tác phòng, chống mua bán người".