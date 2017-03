Một máy bay chở khách của Air Berlin bị mất bánh khi hạ cánh

Máy bay của Air Berlin mất bánh khi hạ cánh ở Nuremberg. (Nguồn: morgenpost.de)

Trước các thông tin đồn thổi liên quan vụ việc trên, một nữ phát ngôn viên của Air Berlin xác nhận chiếc máy bay Bombadier Q400 chở 54 hành khách xuất phát từ Split ở Croatia đã bị mất một bánh khi hạ cánh, song rất may không có hề hấn gì và máy bay đã hạ cánh an toàn ngày 6/8 vừa qua tại sân bay ở thành phố miền Nam nước Đức.Theo người phát ngôn, một trong hai bánh xe bên trục phải máy bay đã bị bung ra và hãng sẽ tiến hành kiểm tra nguyên nhân sự cố, đồng thời hợp tác chặt chẽ với nhà chức trách. Air Berlin cũng bày tỏ xin lỗi hành khách vì sự cố này.Cục điều tra tai nạn hàng không liên bang Đức (BFU) ở Braunschweig cũng đã được thông báo về vụ việc. Tuy nhiên, BFU không xếp sự cố này ở mức "nghiêm trọng" và do vậy không tiến hành điều tra.

Theo người phát ngôn, dù mất 1 bánh, song máy bay vẫn hạ cánh an toàn với chiếc bánh còn lại và cũng không có nguy cơ máy bay bị trượt đường băng vì sự cố này./.

Theo Vietnam+