Một năm, đưa 20 thiếu nữ bán sang Trung Quốc làm vợ

Các bị cáo trước vành móng ngựa



Theo NHẬT BÌNH (TTO)



Ngày 17-6, TAND tỉnh Tây Ninh đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Từ Sỳ Muối (59 tuổi, trú Đồng Nai) 14 năm tù, Lin Liang Hui (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 12 năm tù, Vong Kam Sang (63 tuổi, Đồng Nai) 11 năm tù, Phạm Thị Nhung (55 tuổi, Tây Ninh) 7 năm tù, Thòng Sỳ Múi (47 tuổi, Đồng Nai) 6 năm tù, Nguyễn Thị Kim Mến (26 tuổi, Tây Ninh) 8 năm tù cùng về tội “mua bán người”.Sáu bị cáo còn lại bị phạt từ 3 năm tù treo đến 5 năm tù giam cùng về tội danh trên.Theo cáo trạng, sáng 6-7-2012, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất và Công an phường 2 (Q.Tân Bình, TP.HCM) bắt quả tang Lin Liang Hui, Vong Kam Sang, Phạm Thị Nhung đang tổ chức đưa các thiếu nữ VN sang Trung Quốc để bán cho đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ.Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2011 đến tháng 7-2012, Vong Kam Sang và vợ Từ Sỳ Muối đã tuyển chọn 20 thiếu nữ VN để bán cho đàn ông Trung Quốc.