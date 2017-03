Một ngày, ba TNGT thảm khốc

Cảnh cáo hãng Mai Linh, khởi tố tài xế Thứ trưởng Bộ GD&ĐT thăm hỏi gia đình nạn nhân. Ngày 9-6, Ủy ban ATGT Quốc gia có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, theo đó yêu cầu các cơ quan chức năng Quảng Nam tập trung cứu hộ, cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn. Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương điều tra vụ tai nạn, khởi tố lái xe. Bộ GTVT, Bộ Công an tăng cường việc kiểm tra, tuần tra việc xe chạy sai làn đường, quá tải… và cảnh cáo Công ty Cổ phần Mai Linh đã để xảy ra vụ tai nạn trên. Trước đó, ngày 5-6, trong Thông báo 207/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong các tháng còn lại của năm 2013 để bảo đảm trật tự ATGT, trong đó kiên quyết xử lý nghiêm và thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không đủ tiêu chuẩn và để xảy ra TNGT nghiêm trọng. Ngày 7-6, TTXVN dẫn số liệu tổng hợp của Cục CSGT cho biết: Trong tuần có 333 vụ TNGT làm 151 người thiệt mạng, 230 người bị thương. So với thời điểm cuối tháng 5, số người chết giảm nhưng số vụ tai nạn và số người bị thương lại tăng lên. Sáng 9-6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã đến thăm, động viên, chia buồn với ba trong bảy gia đình có nạn nhân tử nạn trong vụ TNGT xảy ra tại Khánh Hòa. Thứ trưởng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình họ, mong người thân các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát. Chiều 9-6, Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vẫn đang truy tìm chiếc hộp đen của chiếc xe khách và sẽ trưng cầu giám định chiếc xe trong vài ngày tới để tìm nguyên nhân chính xác vụ tai nạn. Hiện 22 nạn nhân đang được điều trị ở BV không còn ai trong tình trạng nguy kịch. Chị Phùng Thị Thu Hương xin xuất viện để chịu tang mẹ chết trong cùng vụ tai nạn. VI TRẦN - L.XUÂN