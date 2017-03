Một nghi can 'treo cổ' chết trong nhà tạm giữ ở 'tư thế ngồi'

Nghi can này được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) vào sáng cùng ngày.

Ngay sau khi nhận được tin con trai treo cổ tự vẫn tại nhà tạm giữ, bà Phạm Thị Vàng (mẹ Tùng) cùng người nhà đã đến hiện trường và đề nghị công an di chuyển thi thể của Tùng về Trung tâm Pháp y Đà Nẵng để khám nghiệm. Ngoài đại diện Công an huyện Đại Lộc còn có các kiểm sát viên (thuộc VKSND tỉnh Quảng Nam) cũng ra Đà Nẵng để kiểm sát việc khám nghiệm tử thi.

“Lúc tôi đến nơi, tôi thấy Tùng vẫn đang trong tư thế treo cổ bằng chiếc dây thun trắng. Sợi dây này treo lên khung sắt cửa sổ nhà tạm giữ. Nhưng khung cửa này rất thấp nên Tùng chết trong tư thế ngồi, đầu gục về một bên” - anh Huỳnh Văn Nhân (anh em họ với Tùng) cho biết. Cũng theo người nhà nạn nhân, trên miệng của Tùng có nước miếng rỉ ra.





Nghi can chết trong nhà tạm giữ trong tư thế ngồi bằng sợi dây gắn ở cửa sổ. (Ảnh do người nhà nạn nhân cung cấp)

Khóc ngất trước cổng Trung tâm Pháp y Đà Nẵng, bà Phạm Thị Vàng nói: “Mấy ngày trước (ngày 25-12), tôi còn mang áo quần, mì tôm… vào thăm, nó còn khỏe mạnh. Nó còn dặn em trai về phòng trọ ở Liên Chiểu (Đà Nẵng) lấy mấy bộ quần áo về, sao lại nói tự tử”. Bà Vàng cho biết thêm giờ gia đình bà chỉ có mong muốn làm sáng tỏ sự việc. “Nếu con tôi sai thì có pháp luật trừng trị chứ không thể chết không rõ nguyên nhân được”.

Trước đó, rạng sáng 24-12, Tùng và em trai cắt trộm cáp viễn thông tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc thì bị Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) và Công an huyện Đại Lộc phát hiện, truy đuổi. Trong lúc bỏ chạy, xe của Tùng va chạm với xe của lực lượng công an và Tùng bị bắt giữ còn em Tùng trốn thoát. Sau đó Tùng được chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc điều tra. Bước đầu xác định Tùng đã gây ra nhiều vụ cắt trộm cáp điện thoại tại địa bàn giáp ranh thuộc huyện Hòa Vang và Đại Lộc.

Tùng là con thứ hai trong gia đình có năm anh em. Sau khi vợ bỏ đi, Tùng để lại con trai năm tuổi cho ông bà nội nuôi dưỡng, còn mình về thuê nhà trọ ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) sống.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Hiện các cơ quan pháp y đang làm việc, phải chờ kết quả cuối cùng của cơ quan pháp y. “Việc đúng, sai của lực lượng chức năng sẽ được xử lý. Ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm” - ông Thu nói.