Một người chết vì bão số 5

Chiều tối 17-8, bão số 5 đổ bộ vào Quảng Ninh gây mưa to, gió lớn. Nhiều tuyến phố ở Hà Nội, Hải Phòng ngập sâu, cây cối gãy đổ ngổn ngang. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (89-117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tại Móng Cái có mưa lớn, gió giật cấp 7, cấp 8. Sau khi vào đất liền, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 18-8, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng núi phía tây Bắc Bộ.

Theo ông Nguyễn Công Thuần, Phó Chánh Văn phòng Ban PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ninh, trước 18 giờ 30 ngày 17-8, TP Móng Cái đã khẩn cấp di dời 23 hộ dân sống dưới vách núi của hai xã Hải Sơn, Hải Đông đến nơi an toàn. Tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh cấm tàu thuyền ra khơi. Trong khi đó, UBND TP Hải Phòng cũng khẩn cấp gia cố các vị trí đê xung yếu, chủ động sơ tán nhân dân ở ven sông, ven biển.

Cây đổ ngổn ngang trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: T.PHÚ

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc khẩn cấp đối phó với sạt lở đất, lũ quét nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân. Công điện cảnh báo lượng mưa phổ biến trong hai ngày 17, 18-8 tại khu vực này có thể lên đến 300 mm, nguy cơ sạt đất, lũ quét, vỡ đập chứa nước rất cao.

l Do ảnh hưởng của bão, từ 16 giờ tại Hà Nội đã có mưa lớn, gió to gây ngập lụt, đổ cây. Hàng loạt tuyến phố như Nguyễn Đức Cảnh, Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, Thái Thinh, Nguyễn Khuyến, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương… bị ngập khiến giao thông rối loạn. Tại số nhà 95 phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng), một cây xà cừ đổ trúng taxi 29A-268.80 của hãng Mai Linh làm tài xế chết tại chỗ. Tại phố Trần Huy Liệu (quận Ba Đình), một taxi của hãng ABC cũng bị cây và cột điện đổ trúng, rất may tài xế thoát nạn.

Tin từ Ủy ban Quốc gia TKCN cho biết các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đã hướng dẫn hơn 33.000 tàu thuyền với trên 131.000 người về nơi trú ẩn an toàn. Trước đó, chiều 16-8, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện cho chín tàu của ngư dân Quảng Ngãi được vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) trú bão.

NHÓM PV - CTV