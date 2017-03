Một người Đài Loan thuê đất trồng thanh long trái phép

Từ tháng 8-2011, ông Chung Hsin Te (người Đài Loan) đến thôn An Lạc, xã Bình An (Bắc Bình) thuê 3 ha đất vườn của ông Nguyễn Minh Kiệt (trú thị trấn Chợ Lầu, Bắc Bình) để trồng thanh long. Thời gian thuê đất là 12 năm với tổng số tiền là 960 triệu đồng (bắt đầu từ 1-9-2011 đến 1-9-2023). Theo UBND xã Bình An, việc người Đài Loan thuê đất xảy ra từ cuối năm 2011 nhưng xã mới biết gần đây. Ngoài vườn thanh long 2.300 trụ nói trên, ông Chung còn thuê 2 ha đất ở xã Hồng Thái (huyện Bắc Bình) cũng để trồng thanh long.

Theo đại diện Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận, người nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam phải đăng ký thành lập dự án; sau khi dự án được phê duyệt phải được Bộ KH&ĐT hoặc Sở KH&ĐT cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký kinh doanh. Việc người Đài Loan này tự ý thuê đất không thông qua chính quyền là vi phạm Luật Đầu tư.

PHƯƠNG NAM