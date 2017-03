Một người dân chặn xe ra đầu thú, công nhân trở lại làm việc

Sáng 23-6, trước sự việc người dân xã Nghi Xá ra chặn xe đưa đón công nhân làm việc tại Công ty TNHH Điện tử BSE (Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam), UBND huyện Nghi Lộc đã tổ chức cuộc họp với đại diện Khu kinh tế Đông Nam, cấp ủy chính quyền xã Nghi Xá và các phòng ban liên quan bàn về giải pháp tháo gỡ.





Ngày 22-6, người dân ở xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chặn xe đưa đón công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Nam Cấm.

Các cán bộ tham gia họp đánh giá nguyện vọng của người dân mong muốn chuyển đổi nghề nghiệp, muốn có công nhân thuê nhà trọ là chính đáng nhưng hành vi chặn xe là sai trái.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc đã đưa ra yêu cầu, đề nghị: Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và công ty xem xét lại nhu cầu thực tế của công nhân trong việc đi lại, sử dụng phương tiện. Tổ chức công đoàn của các công ty cần đứng ra hợp đồng với các nhà xe, chủ phương tiện đưa đón công nhân. Cần bố trí bến bãi đưa đón công nhân để không gây ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng môi trường.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam xem xét kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An bố trí, quy hoạch các khu dịch vụ trong khu công nghiệp để tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn được kinh doanh, có thêm thu nhập.

Tạo điều kiện để người dân được tổ chức việc làm mưu sinh nhưng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để người dân nắm bắt được đầy đủ quy định của pháp luật, nhất là pháp luật có liên quan đến việc kinh doanh nhà trọ, không để xảy ra tình trạng tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan với các hộ gia đình kinh doanh nhà trọ. Công an huyện tiếp tục thực hiện công tác điều tra và nếu phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm quy định của pháp luật thì phải xử lý nghiêm, kể cả các chủ phương tiện vận tải khách...

Sau cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, cho biết thêm: Riêng Công ty BSE có hơn 4.500 công nhân, trong đó chủ yếu là nữ. Số nhà trọ trên địa bàn xây dựng chủ yếu phục vụ những công nhân nhà xa, còn số công nhân cách nhà khoảng 30 km muốn về nhà để thuận lợi hơn và tiết kiệm chi phí. Vài tháng trở lại đây, công nhân đã hợp đồng với 14 xe khách, chuyên đưa đón vào hai ca sáng và tối với số lượng khoảng 450 công nhân. Nhà xe đón công nhân thì cho rằng họ kinh doanh dịch vụ vận tải là hợp pháp, còn chủ các phòng trọ thì ít người thuê, ảnh hưởng đến đời sống và kinh tế của họ. Sự việc xuất phát từ mâu thuẫn kinh tế giữ các hộ xây nhà trọ đang để không với các nhà xe.

Còn Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc, cho biết: Sau khi công an vào cuộc đến sáng 23-6, tình hình đã ổn định, không còn cảnh chặn xe, công nhân đã trở lại làm việc bình thường. Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc đang điều tra nămđối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó, công an đã vận động một đối tượng ra đầu thú. Hiện có ba đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra, còn hai đối tượng khác do sức khỏe yếu nên không bị tạm giữ mà đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú.





Ngày 23-6, không còn cảnh người dân quá khích ra chặn xe đưa đón công nhân ở Khu công nghiệp Nam Cấm.

Các đối tượng bị bắt giữ và các hộ dân cho rằng sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu kinh tế, họ loay hoay trong chuyển đổi nghề nghiệp. Các hộ dân đã vay mượn tiền xây dựng hàng ngàn phòng trọ để cho công nhân thuê nhưng thuê trọ ít, ảnh hưởng đến đời sống và thu nhập, trả nợ. Trong khi đó công nhân lại có xe đưa đón. Do vậy, họ nghĩ ra cách là chặn xe, cấm nhà xe không được đưa công nhân vào làm việc để công nhân thuê trọ.



Thiếu tá Tuệ cũng cho rằng: “Nguyện vọng của người dân có phòng trọ muốn có người thuê trọ kiếm thêm thu nhập là đúng nhưng hành vi chặn xe của họ là hành vi sai trái. Bốn đối tượng quá khích, kích động nhân dân đã bị đơn vị bắt tạm giữ, tất cả đều thành khẩn khai báo và nhận ra hành vi sai pháp luật của mình”.

Công an huyện Nghi Lộc kiểm tra trong 14 ô tô chở công nhân, tám phương tiện không đảm bảo các quy định vận tải khách (một xe đã quá niên hạn sử dụng phải tiêu hủy và xử phạt 50 triệu đồng).