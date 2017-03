Một người tự ứng cử ở Nghệ An vào danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Chiều 15-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, cho biết: "Hội nghị cư tri nơi cư trú được tiến hành dân chủ, đúng thành phần, số lượng theo quy định. Kết quả, có 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử và hai người có sự tín nhiệm dưới 50%".



Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba tại Nghệ An.

Ông Nguyên cho biết thêm, trong số năm người tự ứng cử thì ông Phúc và Ngô Anh Tuấn (luật sư và kinh doanh, Công ty Cổ phần Phát triển thanh niên Cửa Lò, Nghệ An) không đủ 50% số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Còn Bà Phạm Thị Chiên (dân tộc Thái, giảng viên Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An) và ông Trần Anh Sơn (Tổng Giám đốc Công ty Nông sản xuất nhập khẩu Nghệ An) có phiếu trên 50% nhưng cả hai người đã xin rút khỏi danh sách.



Kết quả, hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc con số của địa phương (không tính năm người ứng cử do Trung ương giới thiệu bầu cử tại Nghệ An). Trong số 18 người ứng cử trên có một người tự ứng cử là ông Phan Văn Quý (62 tuổi), trú xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, doanh nhân, đại biểu Quốc hội khóa 13.

Đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, trong số 209 người thì có 203 người có tín nhiệm 100%; năm người có tín nhiệm trên 95% và một người không có sự tín nhiệm. Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách 153 người ứng cử chính thức đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An để lập danh sách chính thức bầu cử.