Một người tử vong tại đồn công an phường

Thi thể của ông Nguyễn Văn Hạ đã được đưa về nhà lo việc hậu sự



Bà Huỳnh Thị Sen (sinh năm 1968, vợ không có hôn thú của ông Hạ) cho biết tối hôm trước, chồng bà có uống rượu, say xỉn. Vì sợ bị đánh, bà trốn qua nhà người quen trong xóm. Sau khi đốt chiếc xe máy của một người hàng xóm, khoảng 1h sáng ngày 28/10, ông Hạ bị Công an phường mời lên đồn làm việc. Gần 6h sáng, bà lên Công an phường để xem chồng mình như thế nào và để lấy chìa khóa nhà thì Công an phường không cho bà gặp mặt.

Bà Huỳnh Thị Sen đau buồn kể lại sự việc



Bà Sen trở về nhà. Không lâu sau, có hai người trong tổ dân phố đến xin ghi lại tên tuổi đầy đủ và năm sinh của chồng bà. Hơn 7h sáng, một người quen của bà Sen có người thân làm ở khu phố báo cho biết chồng bà Sen đã chết tại đồn công an.

Trưa nay, Công an tỉnh và Pháp y tỉnh Bình Thuận đã có mặt kiểm tra hiện trường và khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân về cái chết bất thường của ông Hạ tại đồn Công an phường Tân An (thị xã La Gi) đang được cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra làm rõ./.