Một nông dân khởi kiện VKS ra tòa đòi 600 triệu đồng: Tòa bác đơn kiện

Ngày 25/9, ông Phạm Lượng (ở Đức Trọng, Lâm Đồng) cho biết, TAND huyện Đức Trọng đã trả lại hồ sơ mà gia đình đã khởi kiện VKSND cùng cấp với lý do chưa có văn bản thỏa thuận bất thành.



Trước đó, ngày 21/9, ông Lê Tự Mật – Phó Viện trưởng VKSND huyện Đức Trọng cho biết: “Trong vụ án này chúng tôi đã sai. Viện cũng đã mời gia đình ông Lượng đến thỏa thuận phương án bồi thường nhưng đến giờ hai bên không thể thống nhất được. Ông Lượng đòi chúng tôi phải bồi thường tổng cộng lên tới gần 600 triệu đồng là quá cao so với quy định trong Luật bồi thường. Do không thỏa thuận được nên chúng tôi đã hướng dẫn gia đình ông Lượng khởi kiện ra tòa”.



Ngày 20/ 4/2006, con ông Phạm Lượng là anh Phạm Vũ bị cơ quan công an huyện Đức Trọng khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác. Ngày 15/5/2006, anh Phạm Vũ bị công an huyện Đức Trọng bắt tạm giam. Đến ngày 21/9/2006, anh Vũ được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Trọng cho tại ngoại với lý do thay đổi biện pháp ngăn chặn.



4 năm sau đó, vào 7/6/2010, gia đình ông Phạm Lượng nhận được quyết định đình chỉ bị can của công an huyện Đức Trọng với lý do đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội.



Trong suốt 4 năm qua, ông Phạm Lượng đã viết hàng trăm lá đơn gửi tới các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương kêu oan cho con. Sau khi được minh oan, ông Lượng đã yêu cầu VKSND huyện Đức Trọng bồi thường (vì đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án) cả về vật chất và tinh thần với số tiền tổng cộng lên tới gần 600 triệu đồng.



VKSND huyện Đức Trọng đề xuất bồi thường cho gia đình ông Lượng tổng cộng là 77.538.000 đồng. Không đồng ý với mức bồi thường này nên gia đình ông Lượng đã khởi kiện VKSND huyện Đức Trọng ra TAND cùng cấp.

Theo Khắc Lịch (Bee)