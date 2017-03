Một phụ nữ mất tích do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, vào sáng 14-10, cơ quan chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm bà Phạm Thị L. (34 tuổi, trú ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) bị mất tích do thuyền bị đứt dây neo trôi dạt.

Nhiều cây xanh bị gãy đổ tại Huế. Ảnh: Nguyễn Do

Do mưa lớn kèm theo gió giật mạnh từ đêm 13 đến rạng sáng 14, một số tuyến đường ở TP Huế bị ngập, nhiều cây xanh ở các tuyến đường, công viên bị quật gãy gây cản trở đến người tham gia giao thông.

Tính đến 7 giờ sáng nay, mức nước cao nhất tại trạm Kim Long, trên Sông Hương ở mức trên báo động 1 là 0.38 m; tại trạm Phú Ốc, trên sông Bồ ở mức trên báo động 1 là 0.33 m.

Sáng nay, để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định cho học sinh trên địa bàn của tỉnh nghỉ học.

Theo đó, do ảnh hưởng kết hợp của áp thấp nhiệt đới, gió mùa đông bắc và nhiễu động gió đông trên cao nên tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; trên đất liền có mưa to đến rất to đến hết ngày 15-10.