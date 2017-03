Một phút không làm chủ tốc độ, lãnh án 11 năm tù

Ngày 20.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Vũ Thông (31 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) 11 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.



Tối 10.12.2011, Thông điều khiển xe ôtô Fortuner biển số 56N-6545 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (hướng từ cầu Thị Nghè 2 về đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM).



Do trước đó đã uống rượu, không làm chủ được tốc độ nên khi vừa qua ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh (Q.1), Thông lạc tay lái khiến chiếc xe lao qua dải phân cách rồi tông vào ô tô Huyndai do chị Trần Thị Bích Liên điều khiển đang lưu thông đúng phần đường ở chiều ngược lại.



Xe do Thông điều khiển tiếp tục trượt trên mặt đường, va chạm vào một ô tô khác phía sau xe chị Liên và cuối cùng bị lật ngang.



Tai nạn xảy ra làm chị Liên cùng 3 người thân ngồi trên xe (gồm có 2 con và cha ruột) thiệt mạng. Ba xe ô tô cũng bị hư hỏng nặng, thiệt hại khoảng 660 triệu đồng.



Sau khi gây tai nạn, Thông bỏ trốn khỏi hiện trường và ra đầu thú vào sáng hôm sau.



Kết luận giám định nồng độ cồn trong người Thông là 200 mg/100 ml.



Chiếc xe 56N-6545 mà Thông điều khiển là do Công ty cổ phần Đại Nam Việt thuê của ông Hồ Ngọc Thanh Bình từ ngày 11.2.2011. Thông là tài xế thuê cho công ty này.



Trước khi tòa nghị án, Thông xin lỗi gia đình bị hại vì một phút không làm chủ tay lái đã gây ra cảnh mất mát đau lòng trên.



Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định trong vụ án này lỗi chính do bị cáo gây ra, điều khiển xe không mang theo giấy phép lái xe, lưu thông không đúng phần đường, không cấp cứu người bị nạn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng… nên đã tuyên phạt như trên.



Ngoài ra, theo HĐXX, Công ty cổ phần Bảo Minh đã bồi thường chi phí chiếc xe ô tô của chị Liên hơn 300 triệu đồng, nhưng lỗi do Thông gây ra nên Công ty Đại Nam Việt phải bồi hoàn lại khoản tiền này cho Bảo Minh.



Bên cạnh đó, HĐXX còn tuyên buộc Công ty Đại Nam Việt bồi thường chi phí điều trị, mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân, tổng cộng hơn 600 triệu đồng.



Theo Lê Nga (TNO)