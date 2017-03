Một phút “quê độ”, đâm nhầm chết bạn

Bị cáo Trần Quốc Dũng bị tuyên phạt 17 năm tù về tội giết người

Sáng 10-9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Dũng (SN 1991, ngụ xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) 17 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 30 triệu đồng.



Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 6-1, nhóm Đỗ Thành Thi, Ngô Văn Nhựt đến quán cà phê - kraoke Như Ý (xã Suối Tân) hát. Lúc này, Trần Quốc Dũng, Đỗ Thành Trung cũng đi hát karaoke. Khi đi, Dũng mang theo một cây đao và một con dao nhỏ.



Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Dũng ra về nhưng không trả tiền hát nên chị Nguyễn Thị Diệp Tuyền (thu ngân của quán) kể sự việc cho anh ruột là Nguyễn Văn Ngọc Đa biết.



Khoảng 23 giờ cùng ngày, anh Đa đến dàn xếp vụ việc giúp em gái. Do không có tiền nên Trung lấy điện thoại của mình để trừ tiền hát karaoke.



Lúc này, nhóm của Đỗ Thành Thi cũng từ trong quán ra về. “Quê độ” vì sự việc mới xảy ra, Dũng đến gây sự: “Ông dân ở đâu vậy?”. Thi trả lời: “Tôi dân Cây Xoài, có gì không?”. Dũng tiếp: “Mày ở đây to không mà nói chuyện mất dạy vậy?” rồi đánh Thi.



Thấy vậy, Nhựt xông vào cùng Thi đánh Dũng. Trung cũng chạy đến đánh và ôm vật Thi ngã xuống đất. Lúc này, Dũng rút đao và dao ra đâm Thi nhưng do Trung và Thi đang ôm vật nhau nên trúng cả 2.



Bị Dũng đâm, Trung đứng dậy chạy đến gần cổng quán thì gục ngã, được mọi người chở đi cấp cứu. Nghĩ Trung bị thương do Thi đánh nên Dũng xông vào tiếp tục đánh Thi nhưng được can ra.



Sau khi biết mình đã đâm nhầm bạn, Dũng lấy xe máy của Trung chạy về nhà bà nội tại Vĩnh Phú, Suối Tân. Đến lúc nghe Trung chết trên đường đi cấp cứu, Dũng lấy dây vải thắt cổ, dùng dao cứa cổ rồi lấy 2 chai thuốc trừ sâu uống để tự vẫn.



Đến 1 giờ 30 ngày 7-1, qua truy xét, Công an Cam Lâm phát hiện Dũng đang bất tỉnh tại nhà nên đã đưa đi cấp cứu.

Theo Hoàng Phúc (NLĐO)