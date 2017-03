Một quán bar bị cháy, phóng viên bị hành hung cản trở

Theo Trung tá Phan Văn Thưởng – Phó trưởng công an phường Yên Phụ, người đã trực tiếp chỉ huy trong vụ cháy cho biết, đơn vị nhận được tin cháy vào lúc 11 giờ hơn. Chỉ ít phút sau, gần như lực lượng trong Phường đã được huy động cùng với các lực lượng PCCC, Công an quận, Thành phố tổng cộng hơn trăm chiến sĩ đã đến hiện trường để chữa cháy. Lúc đầu, đám lửa bùng phát từ tầng trên của quán bar, tuy nhiên do chất liệu cách âm trong quán bar được làm bằng xốp vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, lực lượng chữa cháy phải bơm nước thêm từ hồ Tây kế bên đó. Hơn 10 xe cứu hỏa đã nổ lực chữa cháy, đến khoảng hơn 2 giờ đêm đám cháy mới cơ bản được khống chế. Thiệt hại ước tính hơn 700 triệu đồng.

Quán bar sau vụ cháy

Đáng chú ý, trong khi sự việc xảy ra, các phóng viên đến tác nghiệp thì có hơn chục đối tượng xăm trổ đầy mình, ở trần ra bao vây, hành hung các phóng viên. Phóng viên H. của một tờ báo Pháp Luật bị các đối tượng này bao vây đánh, rất may chỉ bị thương nhẹ. Một phóng viên của một tờ báo điện tử khác bị nhóm người này đuổi chạy khỏi hiện trường.

Các chiến sĩ PCCC đang dập lửa

Trung tá Thưởng giải thích: “có thể lúc đấy quá đông nên các đồng chí công an bảo vệ không để ý đến sự việc này”. Theo thông tin phóng viên tìm hiểu, chủ quán bar tên Nguyễn Văn Dương (SN 1982), quán bar được hoạt động từ cuối năm 2013 và xin đăng kí doanh bán nước và nghe nhạc nhưng theo những người dân xung quanh đấy cho biết, quán bar này thường hoạt động gây ồn và quá giờ quy định. Liên hệ với ông Hoàng Mạnh Khương – Chủ tịch phường Yên Phụ về điều này nhưng ông Khương từ chối cung cấp thông tin.

Cơ quan công an đang cố gắng liên hệ với chủ quán bar nhưng mọi liên hệ đều vô hiệu

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm tại hiện trường và điều tra nguyên nhân sự việc