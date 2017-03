Một tàu cá bị chìm tại cửa biển Thuận An

Tối 2-12, sau hai ngày ra khơi, tàu ông Châu đang cập bến thì bị sóng mạnh đánh chìm ngay tại cửa biển Thuận An. Toàn bộ sáu ngư dân trên tàu bị rớt xuống biển, cách bờ khoảng 500 m. Sáu người dìu nhau bơi vào bờ trong tình trạng không có áo phao, thời tiết lạnh giá. Theo ông Châu, nguyên nhân khiến tàu bị chìm ngoài do sóng cao còn do khu vực cửa biển này luồng lạch khó ra vào.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thuận An, cho biết hiện cửa biển Thuận An bị bồi lấp nặng khiến luồng lạch bị cạn và thường xuyên thay đổi nên tàu cá của ngư dân gặp khó khăn khi vào ra. Nhiều năm nay có không ít tàu cá gặp nạn tại cửa biển Thuận An.

VIẾT LONG