Một taxi gây tai nạn làm chết hai người

Theo điều tra ban đầu, do có khách gọi, Hải điều khiển xe taxi chạy trên đường Trần Phú đoạn qua phường 1 (TP Vũng Tàu) với tốc độ khá nhanh, trên 100 km/giờ nên bị mất lái. Xe ô tô bị lộn vòng, phần hông xe ô tô đã đập vào xe máy do ông Lâm Vĩnh (quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc, ngụ phường 6, TP Vũng Tàu) điều khiển, chở theo bà Lê Thị Thùy Loan chạy chiều ngược lại. Cú va đập mạnh khiến ông Vĩnh, bà Loan tử vong tại hiện trường. Hai xe hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe taxi lưu thông với tốc độ quá cao khi vào khúc cua, không làm chủ được tay lái.

Khoảng 10 giờ 10 ngày 22-3, trên quốc lộ 1A đoạn qua quận 12 (TP.HCM) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cháu trai bị đứt lìa bàn chân. Theo những người chứng kiến, anh Trần Văn Búng (quê Long An) lái xe tải nhỏ chở con trai Trần Minh Huy (sáu tuổi, học lớp 1) trên quốc lộ 1A thì phát hiện xe cẩu đang dừng trên làn ô tô nên đã đánh lái tránh. Cùng lúc, một phương tiện khác bất ngờ chạy đến khiến xe anh Búng đâm mạnh vào xe cẩu. Cú tông cực mạnh khiến đầu xe tải nát vụn. Hai cha con anh Búng bất tỉnh trong cabin. Riêng cháu Huy bị đứt bàn chân.

T.KHÁNH - X.NGỌC