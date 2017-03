Một thiếu nữ bị giang hồ Sài Gòn chém rách lưng

Trước khi tẩu thoát, 2 hung thủ quay lại nói với chị My “kêu mẹ mày trả tiền cho tao”. Sau khi bị chém trọng thương, nạn nhân té xuống đường và cố bò vào nhà dân nhờ đưa đến bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Vết thương trên lưng chị My.

Chị My cho biết vào tháng 3/2013, mẹ chị có mượn của anh Đặng Tấn T. (29 tuổi, quê ở Long An) 70 triệu đồng. Lúc cho vay, anh này không hề nói đến số tiền lãi suất phải trả. Tuy nhiên, 1 tháng sau, gia đình chị được anh T. thông báo phải trả tiền lãi suất hàng tháng là 15%.

Do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình chị My chỉ trả được 22 triệu đồng/3 tháng tiền lãi cho chủ nợ. Đến tháng 11/2013, anh T. kéo người đến nhà trọ của con nợ để đe dọa. "Sau đó, anh ta bắt mẹ tôi phải viết vào giấy nhận nợ 350 triệu đồng (bao gồm cả tiền gốc và lãi của món vay 70 triệu)", chị My kể.