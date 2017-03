Một thiếu úy tông xe làm chết bốn người

(PL)- Ngày 3-2, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã bàn giao hồ sơ vụ tai nạn giao thông cho Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 9 để điều tra tiếp về hành vi vi phạm an toàn giao thông do Thiếu úy Đào Vũ Lâm, hiện đang công tác xưởng 302 thuộc Cục Kỹ thuật hậu cần Quân khu 9 gây ra.

Theo thông tin ban đầu, khuya 2-2, Thiếu úy Lâm điều khiển xe ô tô loại bảy chỗ ngồi đến địa bàn xã Bình Đức bất ngờ đâm thẳng vào lề phải, làm hai vợ chồng và một đứa con của một gia đình cùng một người khác chết tại chỗ. Chiếc xe “điên” này chỉ dừng lại khi tông sập nhà một người dân. ANH HOÀNG