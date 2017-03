Một thoáng giật mình, 5 người thương vong

Bức xúc đã được "xì hơi" trước đó do bị cáo đã nỗ lực bồi thường, khắc phục hậu quả.





"Kẻ tội đồ" đứng trước vành móng ngựa nghe cáo buộc tội trạng của mình. 13 giờ 30 phút ngày 24/6/2012, sau khi say sưa tại đám cưới nhà anh Tuyền Lốp xã Mai Lâm, Nguyễn Trọng Bình (SN 1974, trú thôn Nam Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) nổi hứng mượn xe ô tô BKS 36A-020.39 chở 6 người bạn vượt khe nước lạnh vào Nghệ An uống cà phê.



Dù biết các bạn vừa qua cuộc “tỷ thí” rượu, nhưng chủ xe Nguyễn Văn Nam vẫn vui vẻ trao chìa khoá. Cả nhóm vừa chạy vừa hát trên xe và thằng tiến vào quán cà phê Thuỷ Tiên ở thị trấn Hoàng Mai. Thật không may, quán hôm đó đóng cửa, cả nhóm tiu nghỉu bàn nhau quay xe trở về Thanh Hoá tìm quán khác. Khoảng 14 giờ 30 phút, xe chạy đến km388+100 QL1A địa phận thị trấn Hoàng Mai (Quỳnh Lưu).