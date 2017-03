Một thủy thủ Việt Nam mất tích bí ẩn

Tàu Annie Gas 09. Ảnh: V.N.K

Người được cho mất tích là ông Nguyễn Đình Hùng, bếp trưởng trên tàu Annie Gas 09. Ông Hùng 44 tuổi, quê ở phường Nam Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng.Theo thông tin ban đầu, các thủy thủ trên tàu phát hiện ông Hùng mất tích vào khoảng hơn 5 giờ ngày 7/10 khi không thấy ông chuẩn bị bữa sáng.Sự việc đã được báo về chủ tàu là Công ty TNHH thương mại Quỳnh Anh (có trụ sở ở đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đơn vị được ủy thác điều hành con tàu này là Công ty Cổ phần vận tải Nhật Việt (trụ sở ở cao ốc The EverRich, đường 3 tháng 2, phường 15, Q.11, TP.HCM). Đồng thời vụ việc đã được thông báo tới lực lượng phòng vệ bờ biển, hải quân Indonesia và Singapore.Bà Lương Thị Sinh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Quỳnh Anh xác nhận sự việc này và cho biết đã chuyển hết tài liệu cho cơ quan công an phục vụ điều tra.Tàu Annie Gas 09 hoạt động trên tuyến hàng hải Đông Bắc Á - Đông Nam Á. Ngày 25/9, tàu này xuất phát từ cảng Đình Vũ (TP.Hải Phòng) sang Trung Quốc chở hơn 400 tấn gas đi Philippines, trên tàu có gần 20 thủy thủ.Vụ việc xảy ra khi tàu đã giao hàng xong và đang neo đậu ở gần đảo Batam (thuộc tỉnh Riau Islands, Indonesia) thuộc eo biển Singapore.

Một nguồn tin cho biết, ông Hùng là người sống tình cảm, có trách nhiệm với công việc. Ngày 27/9, ông có mâu thuẫn với một thủy thủ khác trên tàu và bị người này đánh bị thương ở vùng đầu.

Theo Vũ Ngọc Khánh/Thanh Niên