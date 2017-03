Một tòa án huyện có nhiều án sai sót

Sau khi nhận được phản hồi của tòa, VKSND tỉnh Dăk Lăk đã gửi cho các VKSND trong tỉnh tham khảo để có những bài học nghiệp vụ chung.

Sai tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ

Đầu tiên là vụ bị cáo Phạm Văn Huy cùng đồng bọn phạm tội trộm cắp tài sản trị giá hơn 11 triệu đồng. Quá trình giải quyết án, Huy đã bồi thường gần ba triệu đồng cho người bị hại nhưng bản án lại không áp dụng tình tiết người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Ngược lại, có vụ lẽ ra bị cáo không được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì lại được tòa ưu ái. Chẳng hạn vụ bị cáo Bùi Văn Toàn phạm tội cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo không thành khẩn khai báo nhưng tòa vẫn áp dụng tình tiết người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để giảm nhẹ...

Trích dẫn sai luật

Ngoài ra, có một dạng sai sót khác là tòa trích dẫn sai, không đầy đủ điều luật. Chẳng hạn, trong các bản án xử Trần Long Giang và đồng phạm, xử Bùi Văn Toàn về tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 104 BLHS, tòa trích dẫn điều luật là “... hoặc từ 11% đến 31%”. Theo VKS, đúng theo điều khoản quy định thì phải trích dẫn là “hoặc từ 11% đến 30%”. Còn trong bản án xử bị cáo Võ Văn Tiên vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, khoản 1 Điều 202 BLHS quy định “... phạt tù từ sáu tháng đến năm năm” thì lại bị trích dẫn sai thành “... phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.

Ngoài ra, theo VKS, có một số bản án trong phần quyết định chỉ ghi khoản và điều luật áp dụng mà không ghi áp đụng điểm nào của khoản. Chẳng hạn vụ Nguyễn Quang Trung giao cấu với trẻ em, tòa áp dụng khoản 2 Điều 115 BLHS nhưng lại không ghi điểm nào của khoản 2 khiến VKS không biết đường nào mà kiểm sát đúng, sai.

Trích sai ý kiến kiểm sát viên

Một sai sót lớn nữa của tòa là trích sai ý kiến của kiểm sát viên tại phiên xử và trích sai phần quyết định truy tố của cáo trạng. VKS đã chỉ ra gần 10 bản án mắc những lỗi này.

Chẳng hạn vụ Nguyễn Thị Phượng phạm tội đánh bạc. Tại phiên tòa, kiểm sát viên đề nghị tòa “phạt bị cáo từ 9 đến 12 tháng tù và tổng hợp hình phạt từ bản án trước, phạt bị cáo từ 15 đến 18 tháng tù”. Thế nhưng khi viết bản án thì ý của kiểm sát viên bị đổi lại thành “đề nghị phạt từ 6 đến 9 tháng tù, tổng hợp hình phạt của hai bản án là từ 12 đến 15 tháng tù”.

Những bản án khác thì ghi sai ngày ra cáo trạng, ghi sai tên của bị cáo so với cáo trạng, ghi sai điều khoản cáo trạng truy tố... Ngoài ra, nhiều bản án ghi không đúng, không đầy đủ, viết tắt không rõ ràng nghề nghiệp, nơi công tác của hội thẩm nhân dân. Nhiều bản án khác thì sai về ngày tháng đưa vụ án ra xét xử, sai số tiền bồi thường cho nạn nhân, sai về cách tính thời gian thử thách như kéo dài gấp đôi, làm bị cáo khóc ròng...

Do cẩu thả!

Phản hồi lại sau đó, TAND huyện Krông Năng đã nhìn nhận những sai sót mà VKS chỉ ra.

Theo tòa, việc trích dẫn điều luật của một số bản án có sai sót là do nhân viên đánh máy cài đặt, sao chụp cho các bản án khác dẫn đến việc trích dẫn giống nhau, đồng thời việc kiểm duyệt bản án trước khi ban hành chưa được chặt chẽ. Việc tòa áp dụng những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ chưa chính xác trong những vụ án mà VKS nêu, tòa sẽ rút kinh nghiệm. Việc tòa trích dẫn sai ý kiến của kiểm sát viên, trích dẫn cáo trạng chưa đúng... cũng là những thiếu sót mà tòa rất lấy làm tiếc.

Chung quy lại, TAND huyện Krông Năng cho hay những lỗi trên là không thuộc quan điểm xử lý vụ án mà chỉ thuần túy thuộc phạm vi thao tác nghiệp vụ. TAND huyện sẽ cố gắng khắc phục những sai sót này.

Án dân sự cũng sai Trong án dân sự, VKS phàn nàn chuyện tòa gửi chậm thông báo thụ lý vụ án sang cho viện. Sáu tháng đầu năm 2009, tòa gửi 63 thông báo nhưng có 24 trường hợp chậm, trong đó có vụ chậm đến 40 ngày. Các thông báo gửi sang thì có đến 32 trường hợp ghi không đầy đủ nội dung. Có thông báo chỉ ghi là “kiện đòi nợ” mà không ghi cụ thể số nợ bao nhiêu... Những sai sót dạng này cũng xảy ra khi tòa gửi kháng cáo, bản án sang cho VKS. Còn nội dung bản án thì lặp lại những sai sót như nhầm lẫn về ngày tháng, trích dẫn điều luật không đúng, tính toán sai số liệu... Theo VKS, điều này đã gây khó khăn cho VKS trong việc theo dõi án.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Độc giả TRINH THI HOAI (xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, e-mail: cobecungdau_...@yahoo.com):

Xét xử sai sao không tự nhận là do năng lực hạn chế, do cơ chế hay do pháp chế mà lại đổ cho lỗi cẩu thả? Chứ nếu cứ ỷ lại phần mềm, phần cứng trong máy tính để tăng nặng hay giảm nhẹ tội thì có mà chết à. Mong ông tòa xem xét lại do người hay do máy.